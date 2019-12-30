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بغداد- الوكالات: ذكرت مصادر عراقية امس ان «تحالف البناء» اكبر كتلة في البرلمان يبحث سحب اسم مرشحه لرئاسة الحكومة اسعد العيداني بالتزامن مع عودة رئيس الجمهورية برهم صالح الى بغداد وتصاعد حدة الاحتجاجات في العاصمة ومدن الجنوب.

وقال مصدر نيابي إن «تحالف البناء» يجري مناقشات واتصالات لحل ازمة المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة مشيرا الى أن التحالف قد توصل الى قرار بسحب ترشيحه لمحافظ البصرة اسعد العيداني للمنصب إثر الرفض الشعبي الواسع له.

واوضح المصدر ان قادة التحالف يتداولون عددا من الأسماء البديلة بينها رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي لكن المحتجين في ساحة التحرير ببغداد رفضوا على الفور ترشيح الاسدي بسبب انضمامه لكتلة «البناء» ولكونه قائدا عسكريا.

وكان رئيس الجمهورية أعلن الخميس وضع استقالته بتصرف مجلس النواب،ورفض تكليف العيداني.

في غضون ذلك واصل مئات العراقيين أمس لليوم الثاني على التوالي محاصرة حقل الناصرية النفطي جنوب بغداد الذي توقف الإنتاج فيه بينما ما زالت الاحتجاجات تشل العديد من مدن العراق الذي يشهد تظاهرات منذ ثلاثة أشهر. وفي الناصرية، تواصل إغلاق حقل الناصرية النفطي (300 كيلومتر جنوب بغداد) وتوقف العمل فيه لليوم الثاني على التوالي مع استمرار محاصرة الموقع من قبل متظاهرين يطالبون بفرص عمل، وفقا لمصادر نفطية محلية.

ويبلغ إنتاج حقل الناصرية 100 ألف برميل في اليوم عادة. وهي المرة الأولى التي يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة.

وتشهد بغداد وغالبية مدن جنوب العراق منذ بداية أكتوبر احتجاجات تطالب بـ «إقالة النظام» وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاما ويتهمها المحتجون بـ«الفساد» والتبعية لإيران.

في الوقت نفسه، تواصلت أمس الاحتجاجات في بغداد وغالبية مدن جنوب العراق، وقام متظاهرون بإغلاق جسور وشوارع رئيسة بما في ذلك بإطارات سيارات محترقة، ما أدى إلى استمرار توقف العمل في المؤسسات الحكومية المدارس في عدد كبير منها.

