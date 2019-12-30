عربيات ودوليات

اربيل- «كونا»: اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية امس انطلاق المرحلة الثامنة من عملية «ارادة النصر» العسكرية لتعقب بقايا تنظيم «داعش». ونقلت خلية الاعلام الامني في بيان عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير رشيد قوله انه انطلقت صباح امس المرحلة الثامنة من عملية «ارادة النصر» من خمسة محاور.

واضاف البيان ان المحور الاول كان لقيادة عمليات نينوى والمحور الثاني لقيادة عمليات الجزيرة والمحور الثالث لقيادة عمليات صلاح الدين والمحور الرابع لقيادة عمليات ديالي اضافة الى المحور الخامس للمقر المتقدم في كركوك.

واوضح البيان ان هذه العمليات تستهدف تفتيش وتطهير المناطق والقرى والمساحات المفتوحة للتعقب وإلقاء القبض على المطلوبين وتجفيف بقايا الارهاب وادامة الاستقرار والامن ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة.

ومازالت مناطق عدة من المناطق التي شملتها الحملة ومحافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد اعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر «داعش» ضد القوات الامنية العراقية والمدنيين على الرغم من الاعلان عن القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.

