عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن اجتماعات مكثفة يعقدها مجلس الأمن القومي بقيادة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لبحث الهجوم على قاعدة كركوك العراقية والتي أودت بحياة متعاقد أميركي.

وجاء الهجوم بعد أسبوعين من إصدار وزير الخارجية، مايك بومبيو، بياناً يحذر فيه من أن أي هجمات صاروخية تنفذها إيران أو وكلائها في العراق وتضر بالأميركيين «سيتم الرد عليها بشكل حاسم».

وقال مسؤول في إدارة ترامب ان الرئيس قد تم إطلاعه على الحادث «وما زال يعمل عن كثب مع فريق الأمن القومي التابع له لمراقبة الوضع». ولم تفصح إدارة ترمب عن الجماعة التي يشتبه في أنها نفذت الهجوم. وأضاف المسؤول الأميركي أن الجيش الأميركي يركز على وجود صلة محتملة لميليشيا حزب الله العراقية المدعومة من إيران.

وبحسب التقرير فقد أصابت بعض الصواريخ مستودع تخزين الذخيرة في القاعدة ما أدى إلى عدة انفجارات.

