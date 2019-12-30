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عقد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، واستعرض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين في الأيام المقبلة، موجها أوامره برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، والارتقاء بمعدلات الأداء.

وشدد الوزير على ضرورة الانتشار الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت المهمة والحيوية، وضرورة نشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بجميع الطرق والمحاور، فضلا عن تعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات.

وأمر بالتعبئة الميدانية لكل المستويات القيادية، من أجل متابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية، مشددا على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب توفيق عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات، مؤكدا على التصدي الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد.

وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت حالة الطوارئ القصوى بجميع المحافظات بالتزامن مع بدء احتفالات الأقباط بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث شهدت جميع المدن استنفارا أمنيا مكثفا خاصة أمام الكنائس، وشهدت كل مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، فيما عقد مديري الأمن عدداً من الاجتماعات مع الضباط ورجال الشرطة المكلفين بتأمين مؤسسات الدولة ودور العبادة خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، حيث شددوا على أهمية اليقظة وسرعة رد الفعل والتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومد يد العون للمواطنين في الشوارع، خاصة أثناء الاحتفالات.

