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القاهرة- الوكالات: قتل 22 شخصا على الأقل، وأصيب 6 آخرون، في حادث سير مروع على أحد الطرق شمالي مصر، الليلة قبل الماضية.

ونجم الحادث عن تصادم شاحنة نقل مقطورة مع حافلة كانت تقل عمالا لأحد مصانع الملابس في مدينة بور سعيد، على طريق بورسعيد دمياط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت معظم جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى السلام في بورسعيد.

ولقي السبت 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون، في حادث تصادم مروّع بين حافلتين على طريق العين السخنة- الزعفرانة.

ووفق مصدر أمني مصري، من بين الضحايا عدد من السياح الأجانب، وتحديدا من الصين والهند، وقد تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وإخطار سفارات بلادهم.

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين، ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة وإصلاح الطرق المتهالكة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، انخفضت حوادث السير على الطرق خلال العام 2018 إلى 8480 حادثا مقابل 11098 حادثا في العام السابق، مسجلة تراجعا بنسبة 23,6%. وبلغت حصيلة قتلى حوادث السير العام الماضي في مصر 3087 شخصا مقارنة بـ3747 في 2017، وفقا للأرقام الرسمية.

