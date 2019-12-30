عربيات ودوليات

عدن- الوكالات: قتل 9 اشخاص واصيب عدد اخر بجروح في تفجير استهدف حفل تخرج عسكريين في الضالع باليمن، فيما تحدثت الأنباء الأولية عن أن القتلى يتبعون قوات الحزام الأمني. مشيرة الى انه من المرجح ارتفاع عدد القتلى نظراً لأن هناك الكثير من الجرحى حالتهم خطيرة. ولاحقا أعلنت قوات الحزام الأمني في الضالع القبض على 3 من عناصر ميليشيا الحوثي بالقرب من التفجير، مؤكدة العثور على رسائل تثبت إدانتهم في التفجير. وقالت قناة «العربية» إن صاروخا أُطلق من مدينة دمت باتجاه العرض العسكري في الضالع، مضيفة أنه يتم نقل المصابين في الهجوم على الضالع إلى عدن. وبحسب المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع، ماجد الشعيبي يعتقد أن الانفجار ناتج عن هجوم صاروخي، وقد استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع. من جهتها نقلت وكالة «رويترز» عن شهود قولهم إن تفجيراً وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل. واتهمت مصادر يمنية الحوثيين بشنّ الهجوم الصاروخي على العرض العسكري.