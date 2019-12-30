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الخرطوم- «كونا»: اعلن مجلس الوزراء السوداني انه بصدد تجميد قرار رفع الدعم عن الوقود في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل. وبحسب بيان مقتضب من مجلس الوزراء السوداني قرر مجلس الوزراء بعد اجتماع مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ارجاء رفع الدعم واتفق الطرفان على عقد مؤتمر اقتصادي قبل نهاية مارس 2020 لتصحيح الخلل في الاقتصاد. وقال البيان «يأتي مقترح المؤتمر الاقتصادي ضمن مشروع الحوار المجتمعي حول الموازنة والذي تبناه مجلس الوزراء في آخر اجتماع له. يأتي ذلك بعد ان اجاز مجلس الوزراء الجمعة الموازنة رغم التحذيرات التي اطلقها تحالف قوى الحرية والتغيير من ان اجراء اصلاحات هيكلية في الاقتصاد قد تقود لنتائج كارثية. واعلن وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي في مؤتمر صحفي مقترح موازنة العام 2020 التي تضمنت رفع متدرج للدعم عن الوقود في مقابل مضاعفة الصرف على التعليم والصحة وزيادة الرواتب والابقاء على دعم القمح والغاز. وقال ان الموازنة ستتضمن رفع الدعم بشكل متدرج عن البنزين والغازولين وضمان عدم حدوث تأثير كبير عبر زيادة الرواتب وتوسعة الحماية الاجتماعية. واشار البدوي الى ان الموازنة تتضمن مجانية التعليم والعلاج مع زيادة الرواتب بنسبة 100% وخلق اكثر من 250 ألف وظيفة كحد ادنى للشباب مع برنامج تنفيذي لدعم الاسر الفقيرة بواقع 1500 جنيه شهريا لـ4.5 ملايين اسرة.