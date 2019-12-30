عربيات ودوليات

القدس - الوكالات: كشفت تقارير اعلامية عبرية بأن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» ناقش مشروع اتفاق طويل الأمد لوقف اطلاق النار في قطاع غزة. فيما حذرت حركة «فتح « في الضفة الغربية من ان اي تهدئة بين «حماس» واسرائيل ستمثل ضربا للمشروع الوطني وترسيخا للانقسام.

وأكدت هيئة البث الاسرائيلي «مكان» ان مستشار الأمن القومي الاسرائيلي مئير بن شبات عرض على اعضاء المجلس الخطوط العريضة لاتفاق التسوية الذي تمت بلورته مؤخرا مع حركة «حماس» بوساطة مصر.

وذكرت الهيئة ان اسرائيل بموجب هذا الاتفاق ستمنح تسهيلات لسكان القطاع مقابل تكثيف «حماس» جهودها بغية منع اطلاق صواريخ من غزة والحد من نطاق «مسيرات العودة» عند حدود القطاع حتى ان يتم وقفها كليا.

وأكدت القناة الـ12 الاسرائيلية هذه الأنباء مشيرة الى ان التسهيلات المزعومة من قبل اسرائيل تشمل زيادة عدد التراخيص الممنوحة لسكان غزة لدخول اسرائيل لأغراض العمل، والتوسيع الاضافي لمنطقة الصيد البحري قبالة سواحل القطاع وتدشين مشروع خط انابيب للغاز الطبيعي علاوة على تحسين الخدمات الطبية والمساعدة في تطوير مستشفيات غزة. وأفادت القناة بأن جهاز الأمن العام الاسرائيلي «شاباك» عارض مقترح زيادة عدد التراخيص لدخول اسرائيل الممنوحة لعمال غزة. وقالت القناة الـ12 ان تقدما كبيرا احرز نحو التوصل الى اتفاق تسوية طويل الأمد منذ اغتيال اسرائيل الشهر الماضي القيادي في حركة «الجهاد الاسلامي» بهاء ابو العطا الذي يعد مسؤولا عن كثير من الهجمات الصاروخية من القطاع. كما افادت «مكان» والقناة الـ12 بأن وزير الدفاع الاسرائيلي نفتالي بينيت سيطلب من المجلس المصادقة على حجز 150 مليون شيكل (46 مليون دولار) من الأموال التي تنوي السلطة الفلسطينية تحويلها الى عوائل القتلى والجرحى الفلسطينيين ضحايا العمليات ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وفي رام الله اعتبرت قيادات «فتح» اي تهدئة طويلة الأمد بين «حماس» واسرائيل «ضربا للمشروع الوطني، ومحاولة لترسيخ الانقسام وفصل غزة عن الضفة الغربية». كما اشارت الى ان الحديث عن التهدئة بالتزامن مع تشديد الخناق على القيادة الفلسطينية، عبر سلسلة الاجراءات التعسفية التي تنفذها دولة الاحتلال بدعم من الادارة الأميركية، يدلل على السعي بأي وسيلة لتمرير «صفقة القرن». وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، ان التعاون ما بين اسرائيل و»حماس» على تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة وكل الدول المتواطئة معهما بدأ يتعمق يوما بعد يوم من اجل ترسيخ الانقسام داخل الساحة الفلسطينية، وفصل غزة جغرافيا وقانونيا عن فلسطين لقطع الطريق على اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67.

