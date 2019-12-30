عربيات ودوليات

رام الله - «كونا»: حذرت الرئاسة الفلسطينية امس من خطورة التوجه الاسرائيلي لبناء ما لا يقل عن 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس معتبرة ذلك التوجه مخالف لقرار مجلس الامن (2334) الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة. وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية «وفا» ان «هذا التوجه هو بمثابة تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية». من جانبها ذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ان الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية ستروج لبناء ما لايقل عن 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس الأسبوع الجاري مضيفة ان المجلس الأعلى للتخطيط سيناقش تفاصيل هذا المخطط. ويأتي ذلك بعد يومين من اعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت احداث ترتيبات جديدة تتعلق بتسجيل الأراضي التي يستولي عليها المستوطنون في الضفة الغربية اذ اصدر قرارا بدراسة تسجيلها في سجل الأراضي بوزارة القضاء الاسرائيلية بدلا من تسجيلها في الادارة المدنية.

