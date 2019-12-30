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نيودلهي - الوكالات: بدأت الشرطة الهندية استخدام تقنية التعرف على الوجه لفحص الحشود الضخمة التي تتظاهر ضد قانون الجنسية الجديد القائم على اساس الدين فيما دافعت السلطات عن اجراءاتها القمعية ضد المسلمين المحتجين وهددت بمصادرة ممتلكاتهم.

وذكرت صحيفة «انديان اكسبريس» ان الشرطة الهندية شرعت في تطبيق تقنية تمكنها من التعرف على وجوه المتظاهرين. وبدأت الشرطة في العاصمة الهندية تغذية التقنية بلقطات مصورة من الاحتجاجات المستمرة، للتعرف الى «المتظاهرين الذين يشاركون بشكل متواصل في الاحتجاجات والعناصر الغوغائية»، وفقا لتقرير الصحيفة.

ويأتي التقرير وسط مزاعم منتشرة على نطاق واسع عن وحشية الشرطة خلال المظاهرات التي تشهدها الهند، والتي قُتل فيها 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات.

ويثير تقرير «انديان اكسبريس» مخاوف من ان الدولة تستخدم الشرطة لمنع الاحتجاجات الديمقراطية ضد قانون يجيز لغير المسلمين من ثلاث دول مجاورة الحصول على الجنسية الهندية.

ورفض رئيس وزراء ولاية اوتار براديش اتهامات من جماعات حقوقية بأن الشرطة ارتكبت انتهاكات خلال احتجاجات ضد قانون الجنسية، مشددا على ان صرامته هي التي اعادت الهدوء للشارع. وشهدت هذه الولاية اعنف الاضطرابات بسبب قانون الجنسية الذي اصدره رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي ويقول عنه نشطاء انه ينطوي على تمييز ضد المسلمين الذين يشكلون نحو 14% من سكان الهند. وولاية اوتار براديش هي الكبرى في الهند من حيث عدد السكان، وقتل فيها 19 شخصا منذ بدء الاحتجاجات قبل اسابيع، كما سقط ضحايا في ولايات اخرى، ليصل عدد القتلى الى 25 شخصا. وبدا ان الاشتباكات في الولاية قد هدأت على مدى الأسبوع المنصرم، لكن مظاهرات على نطاق محدود ما زالت تخرج في شوارعها. وقال رئيس وزراء الولاية يوجي اديتياناث -وهو كاهن هندوسي- ان سياساته الصارمة هي التي انهت الاضطرابات، وأضاف «افعلوا ما تشاؤون لكن الأضرار سيدفع ثمنها من تسببوا فيها». وأعلنت حكومته الأسبوع الماضي انها تطالب اكثر من مئتي شخص بملايين الروبيات للتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالولاية خلال الاحتجاجات، وهددت بمصادرة ممتلكاتهم.

ونددت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان بما تصفه بالاعتقالات الجماعية واستخدام القوة المفرطة في الولاية التي اعتقلت فيها السلطات اكثر من الف انسان. وتقول الحكومة الهندية ان القانون لن يؤثر على اي مواطن في الدولة، وانها ليست لديها خطط فورية لاطلاق سجل للمواطنة على مستوى البلاد.

لكن تسجيل فيديو نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي زاد من مخاوف القلقين على وضع المسلمين في الهند، اذ يظهر فيه ضابط كبير في شرطة ولاية اوتار براديش وهو يقول لأحد المتظاهرين «اذهب لباكستان اذا كنت لا تريد العيش هنا». وقال الضابط ان بعض المحتجين هتفوا بشعارات موالية لباكستان، وأضاف «في هذا الموقف تحديدا قلت لهم ان يذهبوا لباكستان».

