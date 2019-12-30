عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: حذر مساعد قائد الجيش الايراني لشؤون التنسيق الأدميرال حبيب الله سياري من انه سيتم استهداف اي قطعة بحرية او طائرة تتسلل الى منطقة المناورات البحرية الثلاثية الجارية في خليج عمان والمحيط الهندي.

وقال سياري، في مؤتمر صحافي ان بلاده لا تستبعد احتمالات سعي الكثير من الدول لمعرفة ما يجري في المناورات، التي بدأت الجمعة وتستمر لمدة 4 ايام، بين ايران وروسيا والصين، حسب ما اوردته وكالة انباء «فارس» شبه الرسمية.

وأضاف سياري ان «مُدمرة تابعة للاستكبار اقتربت من منطقة المناورات للمغامرة، حيث وجهنا لها التحذير بالمقاتلات وغيرها لمغادرة منطقة المناورات». وتابع «هذا تحذير جاد، وليكونوا على ثقة بأننا سنستهدف اي قطعة بحرية او جسم (حربي) طائر يدخل منطقة المناورات المشتركة، اذ لا يحق لأحد الدخول اليها»، حسب قوله. على صعيد اخر اتهمت طهران امس فرنسا بـ«التدخل» في قضية الأكاديمية الايرانية الفرنسية فاريبا عدلخاه المعتقلة في ايران مشيرة الى انها تُعتبر مواطنة ايرانية وتواجه تهمة «التجسس». واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة السفير الايراني للاحتجاج على «الاعتقال غير المقبول» لعدلخاه والأكاديمي الفرنسي رولان مارشال، مجددة مطالبتها بالافراج عنهما. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان «بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن المواطنة الايرانية هو تدخل في الشأن الداخلي للبلاد، والطلب الفرنسي ليس له اساس قانوني». وايران التي تشهد علاقاتها مع الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا توترا شديدا حول الملف النووي، لاتعترف بالجنسية المزدوجة. من جهة ثانية اعلنت وزارة الخارجية الايرانية ان الاكاديمية الاسترالية المسجونة في ايران بتهمة التجسس عليها ان تقضي فترة محكوميتها، مشددة على ان طهران لن تستسلم لـ«الضجيج الدعائي» وذكرت تقارير صحافية ان كايلي مور-غيلبرت بدأت الثلاثاء اضرابا عن الطعام بسجن «ايفين» في طهران، بعدما تم رفض الطعن بحكم يقضي بسجنها عشر سنوات.

