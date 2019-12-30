عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلنت تركيا انها لن تنسحب من نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة ادلب في شمال غرب سورية حيث كثّفت قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي الضربات منذ 16 ديسمبر. وينتشر الجيش التركي في 12 نقطة مراقبة في ادلب بموجب اتفاق تم التوصل اليه في سبتمبر 2018 بين موسكو حليفة النظام السوري وأنقرة الراعية لمجموعات معارضة. ويهدف هذا الاتفاق الى تجنيب المنطقة عملية عسكرية لقوات الحكومة السورية. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) على الجزء الأكبر من محافظة ادلب التي تؤوي ومحيطها نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق اخرى. وتنشط فيها ايضاً فصائل اسلامية ومعارضة اقل نفوذاً. وطوقت قوات النظام السوري في 23 ديسمبر احدى نقاط المراقبة التركية، بعدما تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق في المحافظة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي اكار امس «نحترم الاتفاق الذي توصلنا اليه مع روسيا وننتظر ان تحترم روسيا هذا الاتفاق» وفق ما اورد حساب الوزارة على تويتر. وأضاف اكار «لن نخلي بأي شكل من اشكال نقاطنا للمراقبة الـ12». وجاء حديثه خلال جولة تفقدية على القوات التركية برفقة مسؤولين عسكريين في محافظة هاتاي في جنوب تركيا قرب الحدود السورية. في غضون ذلك دعا الاتحاد الاوروبي امس الحكومة السورية وحلفاءها الى وقف التصعيد العسكري في ادلب. وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية فيرجيني باتو هنريكسون في بيان انه يجب على الحكومة وحلفائها وقف الهجمات العسكرية العشوائية واحترام القانون الانساني الدولي. واضاف البيان ان الهجوم الاخير الذي شنه الجيش السوري ادى الى مقتل واصابة عدد لا يحصى من المدنيين وتشريد 80 الف سوري ما زاد عدد النازحين الى 800 الف شخص منذ فبراير الماضي.

