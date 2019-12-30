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سيول - أ. ف. ب: جمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون القادة الرئيسيين لحزب العمال الحاكم وذلك قبل انقضاء مهلة حددها لواشنطن حتى نهاية السنة لتبدل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي، على ما اعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية امس. ويعقد الحزب دورته العامة التي افتتحت السبت في ظل تزايد التكهنات حول احتمال ان تكون بيونغ يانغ تعد لتجربة صاروخ عابر للقارات بعدما توعدت بتقديم «هدية لعيد الميلاد» للولايات المتحدة وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بالقول ان الولايات المتحدة «نراقب كوريا الشمالية عن كثب»، مؤكدا «سأشعر بخيبة امل اذا كان يتم التحضير لأمر ما واذا كان الأمر كذلك فسنهتم به». ورفض الكشف عما سيكون الرد الأميركي في حال اطلقت بيونغ يانغ صاروخا بالستيا بعيد المدى في اول تجربة من نوعها منذ 2017. وبعد حصول تقارب بين البلدين عام 2018، باتت المفاوضات حول برنامج كوريا الشمالية النووي في طريق مسدود اثر فشل قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير. وترأس كيم اجتماع حزبه الذي بحث في «موقف شفاف ومستقل ومناهض للامبريالية» وفق ما اوردت الوكالة.