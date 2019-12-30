دوليه

استعاد ليستر سيتي عافيته بفوز ثمين على مضيفه وست هام 2-1 وتعادل توتنهام مع المتذيل نوريتش 2-2، فيما اقترب مان يونايتد من المركز الرابع بفوزه على بيرنلي 2-0 أول من امس في المرحلة 20 من الدوري الانكليزي.

في المباراة الاولى، استعاد ليستر توازنه بعد سقوطه على ارضه برباعية نظيفة امام ليفربول، وحقق فوزه الاول في الدوري منذ الانتصار على أستون فيلا في المرحلة 16. وأجرى المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز تسعة تغييرات على التشكيلة الاساسية التي خسرت أمام بطل أوروبا، فيما غاب هداف الدوري جايمي فاردي (17 هدفا) لتواجده الى جانب زوجته التي رزقت بابنتهما قبل ساعات من اللقاء.

ورفع ليستر رصيده الى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن ليفربول. وقال ديماراي غراي صاحب هدف الفوز «كنا نعرف أنه منعطف سريع (بعد مباراة ليفربول) وأدركنا أننا بحاجة لتشكيلة اساسية جديدة، وهذا يظهر الجودة والخيارات التي نملكها في الفريق».

ونجح ليستر في التقدم بفضل النيجيري كيليتشي ايهيناتشو بعد أن لحق الاسباني أيوزي بيريز بالكرة على حافة الخط بجوار القائم الايمن ومررها له برأسه فتابعها برأسه أيضا في الشباك (40). إلا ان أصحاب الارض عادلوا بعد أن وصلت الكرة الى البرازيلي فيليبي أندرسون فمررها عرضية الى الاسباني بابلو فورنالس داخل المنطقة فسددها على يمين الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (45).

ودخل ليستر، بطل انكلترا عام 2016، الشوط الثاني بعزيمة أكبر ونجح في احراز هدف الفوز عبر غراي الذي عوض إهدار ركلة الجزاء في الشوط الاول، بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة بتمريرة من بيريز، فسددها على يسار الحارس البولندي لوكاش فابيانسكي (56).

وعقب المباراة، أقال وست هام مدربه التشيلي مانويل بيليغريني.وهي الخسارة الرابعة على التوالي لوست هام على أرضه في الدوري وذلك للمرة الاولى منذ يناير 2006، والسادسة هذا الموسم في قواعده في تسع مباريات. وخرج توتنهام بأول تعادل له تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو في الدوري، وكان مع نوريتش 2-2 في لقاء مثير.وحقق سبيرز مع مورينيو قبل اللقاء خمسة انتصارات ومني بهزمتين في الدوري منذ توليه ادارته الفنية، ورفع رصيده الى 30 نقطة في المركز السادس بفارق الاهداف عن ولفرهامبتون السابع.

وقال مورينيو «الاخطاء الدفاعية التي ارتكبناها في الشوط الاول كررناها في الشوط الثاني. هذا قليل من تاريخنا».وتابع «بدأنا المباراة بشكل جيد جدا، خلقنا ثلاث او اربع فرص في بداية الشوط الاول وتلقت شباكنا هدفين سيئين».وافتتح نوريتش التسجيل بفضل البوسني ماريو فرانشيتش بتسديدة على يمين الحارس الارجنتيني باولو غازانيغا (18).ونجح سبيرز في إدراك التعادل بفضل ركلة حرة نفذها الدنماركي كريستيان اريكسن حيث أسكن الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الهولندي تيم كرول (55).وتقدم الـ «كاناريز» بهدف عكسي بعد أن وصلت الكرة الى الفنلندي تيمو بوكي داخل المنطقة، وعندما انتزعها منه المدافع البلجيكي توبي ألدرفيرلد، ارتطمت بزميله العاجي سيرج أورييه وتابعت طريقها الى الشباك (61).الا ان هاري كاين أنقذ فريقه من الخسارة عندما حصل على ركلة جزاء اثر عرقلته من الالماني كريستوف تسيمرمان، ترجمها بنجاح (83).

وحقق مان يونايتد فوزا ثمينا على مضيفه بيرنلي 2-0 بهدفي الفرنسي أنطوني مارسيال (44) وماركوس راشفورد في الوقت بدل الضائع (90+5).ورفع يونايتد رصيده الى 31 نقطة في المركز الخامس.

وسجل مارسيال الهدف الاول بعد تلقيه كرة عرضية من البرازيلي أندرياس بيريرا لحق بها الفرنسي قبل أن يضعها على يسار بوب.وحين تقدم لاعبو بينرلي في الدقائق الاخيرة في محاولة لادراك التعادل، شن لاعبو يونايتد هجمة مرتدة ومرر الويلزي دانيال جايمس الكرة الى راشفورد الذي انطلق بها نحو المرمى مراوغا الحارس قبل ان يسكنها الشباك.

وكان المهاجم الشاب دومينيك كالفرت-لوين على الموعد مجددا وقاد ايفرتون ومدربه الجديد الايطالي كارلو أنشيلوتي إلى الفوز على مضيفه نيوكاسل 2-1 بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 13 و64 رافعا رصيده الى ثمانية اهداف في الدوري هذا الموسم، فيما سجل السويسري فابيان شار الهدف الوحيد لنيوكاسل (56).

ومنح كالفرت-لوين (22 عاما) ايفرتون الفوز في المرحلة السابقة حين سجل الهدف الوحيد في اللقاء امام بيرنلي في الدقيقة 80، ليواصل تألقه ويهدي أنشيلوتي انتصاره الثاني في مباراتين مع الـ «توفيز». وأشاد الواعد كالفرت-لوين (22 عاما) بأنشيلوتي قائلا «إنه مدرب رائع سبق له العمل مع لاعبين رائعين وبالنسبة لي كلاعب شاب فهي أفضل تجربة ممكنة».وأضاف «نحن بصدد العودة إلى حيث كنا نريد التواجد بعد بداية المخيبة والتي لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، وكان من المهم أن نعود على السكة الصحيحة».

وتعادل كريستال بالاس مع مضيفه ساوثمبتون بهدف لجايمس تومكينز (50) مقابل هدف لداني اينغز (74)، ودك واتفورد شباك ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة حملت توقيع تروي ديني (42 و67) والسنغالي اسماعيلا سار (71)، كما فاز برايتون على ضيفه بورنموث 2-0 بهدفين للإيراني علي رضا جهانبخش (3) والأسترالي أرون موي (79).

