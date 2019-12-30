دوليه

أقال وست هام يونايتد مدربه التشيلي مانويل بيليغريني عقب الخسارة على أرضه أمام ليستر سيتي 1-2 أول من أمس في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي. وهي الخسارة الرابعة على التوالي لوست هام على أرضه في الدوري وذلك للمرة الاولى منذ يناير 2006، والسادسة هذا الموسم في قواعده في تسع مباريات.

وقال رئيس النادي ديفيد سوليفان في بيان «لقد أصبح من الواضح أن التغيير مطلوب لإعادة النادي إلى المسار الصحيح تماشيا مع طموحاتنا هذا الموسم»، مضيفا «شعرنا بخيبة أمل كبيرة باتخاذنا هذا القرار. مانويل رجل نبيل وكان من دواعي سروري العمل مع شخص مثله». وبات بيليغريني (66 عاما) سادس مدرب يقال من منصبه في الدوري الإنكليزي هذا الموسم.وكان بيليغريني المدرب السابق لريفر بليت الارجنتيني وريال مدريد الإسباني (2009-2010) ومانشستر سيتي (2013-2016) والذي توج معه باللقب عام 2014، مهددا بالإقالة منذ أسابيع عدة بسبب النتائج المخيبة حيث حقق خمسة انتصارات فقط هذا الموسم، آخرها كان على ساوثمبتون قبل ثلاث مراحل وكان الثاني بين سبع هزائم في المباريات التسع الأخيرة. وكان بيليغريني استلم مهامه في الفريق اللندني مطلع عام 2018 بهدف قيادته إلى المسابقات القارية.وأنفق وست هام يونايتد أموالا كثيرة في فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه خصوصا الفرنسي سيباستيان هالير (40 مليون) والإسباني بابلو فورنالس (28 مليون يورو)، وكان مرشحا للمنافسة مع الستة الأوائل.

وبعد بداية واعدة حقق خلالها ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات في مبارياته السبع الأولى، تراجعت نتائجه ليجد نفسه في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة ومهددا بالهبوط إلى الدرجة الأولى.ويملك وست هام مباراة مؤجلة أمام ليفربول المتصدر.

