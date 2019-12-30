دوليه

أقال موناكو سابع الدوري الفرنسي رسميا أول من امس مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم للمرة الثانية بعد أقل من عام على عودته لقيادة فريق الإمارة، وتعيين مدرب المنتخب الإسباني السابق روبير مورينو خلفا له. وقال نائب رئيس النادي أوليغ بتروف على الموقع الرسمي «نحن سعداء جدا بقدوم روبير مورينو. نثق فيه كثيرا وفي قدرته على قيادة الفريق إلى النجاحات». وكان مصدر مقرب من النادي أكد لوكالة فرانس برس في وقت سابق الخبر الذي نشرته صحيفة «نيس ماتان»، مضيفا أن مدرب المنتخب الإسباني السابق روبير مورينو مرشح لخلافته. وكان جارديم (45 عاما) الذي قاد موناكو إلى اللقب المحلي ونصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2017، أقيل من منصبه في أكتوبر 2018 بسبب النتائج المخيبة حيث كان وقتها الفريق في المركز الثامن عشر، قبل أن يفاجئ نادي الإمارة الجميع بالاستعانة مجددا بخدماته في يناير 2019 بعد فشل خليفته النجم الفرنسي السابق تييري هنري في تحسين نتائجه. ويحتل موناكو المركز السابع حاليا وهو أنهى العام بفوز كبير على ضيفه ليل 5-1 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.ويخوض موناكو السبت المقبل الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا عندما يستضيف رينس.