دوليه

علق فابيو كابيلو، المدرب السابق لميلان ويوفنتوس، على انتقال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى الفريق الايطالي خلال يناير المقبل. وقال كابيلو، في تصريحات لقناة «rai 2»: «أعتقد أن إبراهيموفيتش هو صفقة جيدة لميلان. إنه لاعب يتمتع بشخصية مميزة، وسيعمل للتواجد في الميدان ليس فقط للمشاركة ولكن من أجل تحقيق الفوز. وهذا حافز إضافي للآخرين». وأضاف: «إبرا سيكافح لاستعادة لياقته البدنية، لأنه لم يلعب لعدة أشهر، لكنه يتمتع بجودة أفضل من كل زملائه في الفريق». وتابع كابيلو: «يمتلك إبراهيموفيتش قدرة كبيرة لجعل من حوله يلعبون بشكل أفضل. لقد سجل الكثيرون عندما لعبوا بجانبه ثم عانوا عقب مغادرته. أتحدث عن لاعبي خط الوسط الذين يندفعون في العمق لإحراز الأهداف». وأتم المدرب الإيطالي: «لدى يوفنتوس وإنتر ما يلزم للفوز بالدوري الإيطالي، لكن يجب القول إن أندية مثل روما تلعب بشكل جيد، ولاتسيو الذي ليس لديه خوف من التقدم ضد الكبار».