دوليه

أعلن ريال بيتيس الإسباني أول من امس تجديد عقد قائده وجناحه الأسطوري خواكين حتى صيف2021. واحتفل خواكين بعيد ميلاده الثامن والثلاثين في يوليو الماضي وسط مسيرة حافلة مع بيتيس حيث شارك مع الفريق في 753 مباراة خلال مسيرته التي شهدت أيضا مشاركته في 51 مباراة مع منتخب إسبانيا. وكان العقد الأصلي لخواكين ينتهي في نهاية الموسم الجاري قبل أن يتم تجديد العقد لعام جديد. وقال خواكين «أشعر بأنني في ريعان شبابي». وأضاف «يمكنني اللعب لفترة، علي أن أواصل الاستمتاع وإسعاد الجماهير، لقد جئت إلى هنا قبل 23 عاما وسأتواجد لعام آخر».