دوليه

أعلن النجم البريطاني أندي موراي أنه لن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، وذلك بسبب إصابة في الورك بحسب ما كشف أول من امس. وتعرض ابن الـ32 عاما لهذه الاصابة خلال مشاركته الشهر الماضي مع المنتخب البريطاني في كأس ديفيس، وهو سيغيب أيضا عن النسخة الأولى من كأس رابطة اللاعبين المحترفين المقررة الشهر المقبل في مدن بريزبين وبيرث وسيدني الأسترالية. وأعرب المصنف أول عالميا سابقا عن حزنه لعدم تمكنه من خوض بطولة أستراليا المقررة بين 20 يناير والثاني من فبراير المقبلين، موضحا «عملت بجهد كبير لكي أصل بنفسي الى الوضع الذي يخولني اللعب على أعلى المستويات (مجددا)، وأشعر بالاحباط لعدم تمكني من اللعب في أستراليا خلال يناير». وحقق موراي عودة موفقة إلى الملاعب هذا العام وتوج في أكتوبر الماضي بلقب دورة أنفير البلجيكية، الأول له منذ عام 2017، وذلك بعد تسعة أشهر تقريبًا من العملية الجراحية الثانية التي خضع لها في الورك الأيسر والتي أرغمته الى الإعلان في يناير الماضي عن احتمال اعتزاله اللعب بسببها. وكان البريطاني يمني النفس بالعودة الى المشاركة في البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ أستراليا المفتوحة الموسم الماضي حين انتهى مشواره عند الدور الأول، لكن «للأسف، تعرض لانتكاسة مؤخرا وكاجراء احترازي، علي التعافي قبل العودة الى التنافس في الملاعب» بحسب ما قال.