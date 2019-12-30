دوليه

دخل مان يونايتد في منافسة مع باريس سان جرمان، بشأن التعاقد مع لاعب ليستر سيتي، البرتغالي ريكاردو بيريرا. ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن يونايتد وسان جرمان يتنافسان على ضم البرتغالي الظهير الأيمن ليستر سيتي، خلال الموسم الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرتغالي يحظى أيضًا باهتمام أكثر من نادٍ كبير في أوروبا. وأوضحت «ميرور» أن ليستر لن يبيع بيريرا خلال يناير المقبل، لأن إدارة النادي تهدف للمحافظة على التشكيلة الحالية للفريق، لاحتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل. وكان بيريرا انتقل من بورتو إلى ليستر سيتي مقابل 20 مليون إسترليني خلال صيف 2018، ويمتد تعاقده حتى صيف 2023. وتزعم الصحيفة وجود شرط جزائي في عقد بيريرا يسمح له بالرحيل عن ليستر سيتي خلال الصيف المقبل.