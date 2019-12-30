دوليه

أشعل الأهلي المصري والهلال السوداني المنافسة في المجموعة الثانية «النارية» عقب فوز الأول على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 2- 0، والثاني على مضيفه النجم الساحلي التونسي 1- 0 اول من امس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال افريقيا.وحقق الوداد البيضاوي المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، فوزه الأول في دور المجموعات بانتصاره الكبير على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 4-1، مستغلا خسارة جاره اتحاد الجزائر الجزائري أمام ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب افريقيا 0-1 ضمن المجموعة الثالثة، فيما عاد الزمالك المصري بتعادل مخيب من زامبيا أمام ويسكو يونايتد 1-1 في المجموعة الأولى. وحقق الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (8)، فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على ضيفه بلاتينيوم بهدفي وليد سليمان (8 و69 من ركلة جزاء).وسيطر الاهلي على أغلب فترات الشوط الأول، ووضح فارق الخبرة والامكانات الفنية للاعبيه مقارنة بلاعبي بلاتينيوم، وافتتح التسجيل عبر وليد سليمان مستغلا عرضية التونسي علي معلول حولها برأسه على يسار والاس ماكلاني (8)، ثم أضاف الثاني من ركلة جزاء (69). وفجر الهلال مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أسقط مضيفه النجم الساحلي 1- 0 على الملعب الأولمبي برادس. وحرم الهلال مضيفه من الفوز الثالث على التوالي بفضل هدف أطهر الطاهر (59).وتساوى الاهلي والنجم الساحلي والهلال في صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط لكل منهما.

وقال المدرب الجديد للهلال، المصري حمادة صدقي: «لقد قدم اللاعبون مباراة ممتازة حيث كنا ندرك مدى قوة النجم الساحلي وامتلاكه للاعبين عاليي المستوى، لهذا اعتمدنا خطة دفاعية وطبقها اللاعبون بحذافيرها على أفضل نحو، واستطعنا في الشوط الثاني من مباغتتهم عبر المرتدات السريعة ثم عدنا الى مواقعنا الدفاعية»، مضيفا: «عدنا الى قلب المنافسة ولن يكون مفاجئاً تأهل الهلال الى الأدوار الاقصائية». وتذوق الوداد البيضاوي طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم في دور المجموعات بفوزه على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 4-1على ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء.وفرض المهاجم أيوب الكعبي نفسه نجما للمباراة الأخيرة له مع الوداد بعد انتهاء اعارته من هيبي الصيني، بتسجيله هاتريك في الدقائق (29 و79 و90+2)، وأنقذ رأس المدرب الصربي زوران مانولوفيتش الذي كان مهددا بالاقالة. وأضاف ويلسون بينتو غاسبار الرابع (84 بالخطأ في مرمى فريقه)، فيما سجل البرازيلي طوني (68) الهدف الوحيد لبترو أتلتيكو. وعزز الوداد البيضاوي موقعه في المركز الثاني برصيد خمس نقاط بفارق نقطتين خلف ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي الذي عزز صدارته بفوز ثمين على مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري 1- 0 الذي تجمد رصيده عند نقطتين بفارق نقطة أمام بترو أتلتيكو. وواصل الزمالك نتائجه وعروضه المتواضعة محليا وقاريا بتعادل مخيب مع مضيفه زيسكو يونايتد 1-1 بملعب ليفي مواناواسا في ندولا.وكان الزمالك في طريقه الى تحقيق الفوز بعدما تقدم بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 72، لكن زيسكو أدرك التعادل بعد سبع دقائق بواسطة كوادري كولا (79). وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات بعد خسارة وتعادلين في الدوري المحلي.وهو التعادل الأول للزمالك في دور المجموعات بعد خسارة أمام مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 0-3 وفوز على بريميرو دي أغوستو الأنغولي، فرفع رصيده الى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف مازيمبي المتعادل مع مضيفه بريميرو 1-1 الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة، في حين رفع زيسكو رصيده الى نقطتين في المركز الثالث بفارق هدف أمام الفريق الأنغولي. ويستضيف الزمالك الفريق الزامبي في العاشر من يناير المقبل في الجولة الرابعة، فيما يحل بريميرو ضيفا على مازيمبي.

