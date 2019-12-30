دوليه

التقى رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر مع رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة طارق الشريف في اطار زيارته الخاصة للكويت. وتناول اللقاء سبل التعاون بين الاتحادين الأفريقي والعربي من ناحية، وبين الاتحادين الأفريقي والآسيوي للتنس من ناحية أخرى، من أجل المزيد من تطوير اللعبة في كافة الدول العربية. وأثنى الجابر على الدور الكبير الذي تلعبه الجامعة التونسية للتنس في استضافة البطولات العربية للناشئين تحت 11 و12 سنة وتحت 13 و14 سنة وبنجاح متواصل على مدى الفترة الطويلة الماضية.وأطلع الجابر رئيس الاتحاد الأفريقي، خلال اللقاء، على آخر تطورات مجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس، وقدم له الدعوة لحضور حفل الافتتاح الكبير للمجمع والذي سيقام خلال العام المقبل.

