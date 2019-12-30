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الفائزون بالمراكز الأولى خلال حفل التتويج الذي حضره الشيخ أحمد الجابر

حققت الادارة العامة للاطفاء لقب منافسات الفردي وشركة نفط الكويت لقب منافسات الزوجي في بطولة دوري الوزارات للتنس الارضي التي اختتمت على ملاعب اتحاد اللعبة بمشاركة 8 جهات حكومية. واقيم حفل الختام بحضور الشيخ احمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس ووليد سلطان مراقب ادارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة واحمد القلاف رئيس اللجنة الفنية للتنس الارضي للوزارات. واحرز لاعب الاطفاء علي قلي المركز الاول في الفردي وحقق كارلو من نفط الكويت المركز الثاني ود. شودري من الصحة المركز الثالث وراج من الصحة المركز الرابع.

وفي منافسات الزوجي احرز المركز الاول كينج ريان وكارلو من نفط الكويت والمركز الثاني مجدي بيطار ود. شودري من الصحة والمركز الثالث علي حسن وعبد الله الحداد من الاطفاء.

