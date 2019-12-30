دوليه

ابتعد النصر حامل اللقب خمس نقاط في الصدارة بفوزه الكبير على مضيفه الفيحاء 4-1 بينها ثلاثية لهدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله اول من امس في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي.

وفشل الأهلي في استعادة المركز الثاني من الوحدة وتراجع الى الثالث بخسارته أمام مضيفه الشباب 0-1، فيما أفلت الاتحاد من خسارة ثالثة على التوالي بتعادله مع ضيفه الفتح 1-1 في الوقت القاتل.

في المباراة الأولى، حول النصر تخلفه في الشوط الأول بهدف التشيلي روني فرنانديز (11) الى فوز كبير برباعية سجلها في الثاني عبر حمدالله (73 من ركلة جزاء و88 و90) وسلطان الغنام (81).وهو «الهاتريك» الخامس لحمدالله في عام 2019، اذ سجل ثلاثية في مرمى الجندل وضمك في كأس الملك والرائد والحزم في الدوري، علما بأنه سجل «سوبر هاتريك» أربع مرات كانت أمام الأنصار والفيحاء في كأس الملك والوحدة والرائد في الدوري.

وتوج حمدالله في الموسم الماضي بلقب هداف الدوري برصيد 34 هدفاً، محطما الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم حمزة ادريس عام 2000، ويتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف بعد مرور 13 مرحلة. ورفع النصر رصيده الى 29 نقطة، فيما بقي الفيحاء في المركز التاسع مؤقتاً برصيد 16 نقطة. وكاد الفيحاء أن يفاجئ النصر بهدف مبكر عندما كسر فرنانديز التسلل وانفرد بالحارس لكن كرته ارتطمت بالقائم (5)، لكنه فعلها بعد ست دقائق عندما تلقى كرة عرضية لعبها على يسار الحارس الأسترالي براد جونز (11). ولاحت فرصة أخرى للفيحاء لاضافة هدف ثان ولكن كرة احمد بامسعود من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم (22). وتلقى الفيحاء ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول بطرد لاعبه الغاني صامويل أوسو (43)، لكن الكفتين تساويتا مطلع الشوط الثاني عندما طرد حارس مرمى النصر جونز (64)، لكن سرعان مع تعرض الفيحاء لطرد ثان كان من نصيب المدافع ادميلسون دياس باروس من الرأس الأخضر لتسببه بركلة جزاء انبرى لها حمدالله بنجاح على يمين الحارس الأردني عامر شفيع (73).وواصل النصر أفضليته وتمكن من اضافة هدف ثان عبر الغنام بتسديدة قوية (81)، ثم سجل حمدالله الهدف الثالث اثر تمريرة من النيجيري أحمد موسى (88)، قبل أن يختم المهرجان بالهاتريك اثر تمريرة حاسمة اخرى من موسى (90). وأوقف الشباب سلسلة هزائمه في المباريات الأربع الأخيرة بفوز ثمين على ضيفه الأهلي بهدف وحيد سجله المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا (27). ورفع الشباب رصيده الى 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تراجع الأهلي الى المركز الثالث برصيد 23 بفارق نقطة واحدة خلف الوحدة. وأنقذ عبد الرحمن الغامدي فريقه الاتحاد من خسارة ثالثة على التوالي بادراكه التعادل في مرمى ضيفه الفتح في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعدما تقدم الضيوف بهدف محمد مجرشي (74).وواصل أبها مستوياته الجيدة وحقق فوزه الرابع على التوالي عندما تغلب على ضمك 3-2 في دربي عسير.

