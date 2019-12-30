دوليه

صعد شباب الاهلي الى الصدارة بعدما اكتسح ضيفه الاتحاد كلباء 5- 0 منها ثلاثية لمهاجمه الدولي احمد خليل اول من امس في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاماراتي. وسجل احمد خليل (26 و49 و90+4) والسويسري دافيد مارياني(90+1) والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا (90+2) الاهداف. وتصدر شباب الاهلي الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن الشارقة الذي كان خسر امام الظفرة 1-3 الجمعة في افتتاح المرحلة ليتخلى عن المركز الاول للمرة الاولى منذ 36 مرحلة، منها 26 في الموسم الماضي الذي احرز فيه اللقب.

وحسم العين قمته مع مضيفه الوحدة لصالحه بهدفين لعبدالله الرفاعي (42 بالخطأ في مرماه) والتوغولي لابا كودجو (90). وبقي العين ثالثا برصيد 21 نقطة مقابل 14 للوحدة الثامن. وحول الجزيرة الثالث تاخره امام مضيفه بني ياس بهدف الاسباني بيدرو كوندي (39) الى فوز ثمين بهدفين سجلهما سالم علي (44 بالخطأ في مرماه) وعلي مبخوت (71 من ركلة جزاء). ورفع الجزيرة رصيده الى 23 نقطة، وتراجع بني ياس للمركز العاشر وله 11 نقطة. وفاز النصر الخامس (20 نقطة) على ضيفه الفجيرة بهدف محمود خميس في الدقيقة 67، والوصل على مضيفه خورفكان بثلاثة اهداف للاكوادوري فرناندو غايبور (49 و61) والبرازيلي ويلتون سواريس (90) مقابل هدف للبرازيلي رافائيل دودو (14).

