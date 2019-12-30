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يخشى العربي مفاجآت برقان عندما يلتقيه اليوم على ستاد محمد الحمد في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد الذي يشهد اليوم أيضاً مواجهة أخرى بين النصر والصليبخات على ستاد ناصر العصيمي. ويدخل الأخضر لقاء برقان منتشياً بفوزه «الثمين» على غريمه التقليدي القادسية في الدور التمهيدي بركلات الترجيح في مباراة تألق فيها الحارس سليمان عبدالغفور ولاعبو الفريق الشباب محمد صفر وحسين أشكناني وعلي عتيق.

وتضع جماهير الأخضر أمالاً كبيرة على هذه البطولة بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري عقب البداية المتعثرة جدا واحتلاله المركز الأخير في الترتيب قبل الانتفاضة التي أبعدته عن مراكز الهبوط. ونالت خطوة مدرب الفريق البوسني داركو نيستروفيتش الدفع باللاعبين الشباب الاشادة من المتابعين، وحققت هذه الخطوة تحسناً واضحاً على مستوى النتائج التي كان آخرها اقصاء القادسية من الدور التمهيدي، وقبلها الفوز على اليرموك والنصر في الدوري. ويفتقد العربي اليوم لاعبه السوري يوسف قلفا الذي غاب كذلك عن مواجهة القادسية بسبب الاصابة، ومن المؤكد أن مدرب الأخضر استوعب الدرس من خسارة السالمية أمام الفحيحيل وكاظمة أمام برقان. في المقابل، يريد برقان الذي يقوده الوطني ماهر الشمري تكرار السيناريو الذي قدمه أمام كاظمة من خلال الوصول الى ركلات الترجيح أو خطف هدف من الهجمات المرتدة والاعتماد على اغلاق المناطق الخلفية. وسيحاول الشمري تدارك الأخطاء التي ظهرت في مباراة كاظمة خصوصاً في الشوط الاول الذي تعرض فيه مرمى برقان لأكثر من هجمة خطيرة. . وفي اللقاء الثاني، يبدو النصر الطرف الأوفر حظاً لتحقيق الفوز على الصليبخات، بعد الأداء الجيد الذي ظهر فيه أمام الشباب في اللقاء الذي انتهى بفوز «العنابي» 2-1 في الدور التمهيدي، في المقابل يبحث الصليبخات عن مفاجأة جديدة بعد اقصاء الجهراء في الدور التمهيدي. وحجز خيطان مقعده في الدور نصف النهائي بعد تغلبه على الفحيحيل 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد ثامر ضمن الدور ربع النهائي. وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي تقدم خيطان في الدقيقة 59 عن طريق البرازيلي أوتافيو بعد لعبة ثنائية مع كوفي تابعها أوتافيو في المرمى مانحاً فريقه هدف التقدم. وأضاف خيطان الهدف الثاني عن طريق البديل حمد الحساوي بعد مجهود فردي من المالي سامبا في الدقيقة 90. وشهد الوقت بدل الضائع طرد لاعب الفحيحيل عبدالعزيز السليمي.

