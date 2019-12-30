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فرض اللاعب الشاب والمبدع حسين أشكناني نفسه بقوة في تشكيلة العربي، وصار في نظر الجهاز الفني أحد أبرز الأسماء الذين سيعتمد عليهم في قادم الأيام، فاللاعب الذي لم يتجاوز عمره 17 عاماً ترك بصمة رائعة في أول وأصعب اختبار له على صعيد المشاركة اساسياً مع الفريق الأول، وبالفعل كسب مدرب الأخضر البوسني داركو الرهان على هذا اللاعب بعد منحه الثقة ليكون في التشكيلة الأساسية للفريق منذ بداية لقاء الدربي ضد القادسية الذي أقيم يوم الخميس الماضي على ستاد نادي الكويت وحسمه الأخضر بركلات الترجيح 7 - 6 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي. ونال أشكناني اعجاب الجهاز الفني للأخضر والجمهور العرباوي الذي تغنى بلمساته الرائعة، وكذلك المتابعون للقاء والنقاد الرياضيون الذين وصفوه بالنجم المقبل للقلعة الخضراء، اذ كال الجميع عبارات الاشادة والمديح لهذا اللاعب بعد أن أدى دوره على أكمل وجه في وسط الملعب في لقاء يظل دائماً هو الأصعب على العربي فقط لأنه أمام القادسية.

فاللاعب رغم أنه كان يخوض اللقاء الأول مع الفريق الأول الا أنه ظهر واثقاً بنفسه وفي غاية التركيز وكان يتحكم بالكرة بكل اتقان سواء في تسلمها أو في تمريرها بدقة لزملائه، فضلاً عن السرعة والمهارة والروح القتالية داخل الملعب.

ولم يخف أشكناني شعوره برهبة المواجهة لحظة الدخول للملعب فهو لم يعتد على اللعب أمام هذا الحضور الجماهيري الكبير وكذلك اللعب أمام الفريق الأول للقادسية الذي يمتلئ بنجوم الكرة الكويتية، لكن اللاعب القادم للتو من دوري المراحل السنية قال لـ«النهار» إنه تغلب على هذه الرهبة بعد مرور 5 دقائق من عمر اللقاء، وتلاشت حالة الارتباك التي شعر بها في البداية، بل مع مرور الوقت ازداد ثقة وعزيمة ورغبة في اثبات نفسه ومساعدة فريقه على الخروج من اللقاء منتصراً.

وأكد أشكناني أن الأخضر صار يطمح للقب الكأس بعد التخلص من منافس قوي، مضيفا ان مباريات الكؤوس كلها صعبة وبالتالي فان فريقه لن يستهين بأي خصم بدءاً من برقان اليوم.

وبين اللاعب الشاب ان الاخضر خاض مباراة قوية أمام القادسية واستطاع الفريق بامكانياته المتاحة ان يخرج فائزا بعد ان طبق خطة المدرب كما ارادها، مشيداً بهذا الجانب بالمدرب داركو الذي منح الشباب الفرصة للظهور مع الفريق الأول «وهذا الأمر لم نره من قبل». وافاد أن العربي سيسعى الى تحقيق لقب كأس ولي العهد وكذلك كأس الأمير والمنافسة على مركز متقدم في بطولة الدوري الممتاز بعد تحسن نتائجه في هذه البطولة.

ورشح القادسية للفوز بلقب الدوري هذا الموسم خصوصا بعد ان دعم صفوفه بالمحترفين الاردني عدي الصيفي والفلسطيني عدي الدباغ.

ونوه بأن فرق المراحل السنية في العربي مليئة بالمواهب وتحقق نتائج مميزة، ومشاركة الشباب والناشئين مع الفريق الأول سيكون حافزاً لهؤلاء اللاعبين الصغار الذين يحلمون باللعب مع الفريق الأول، مضيفاً أن اللعب مع الكبار يختلف تماماً عن المراحل السنية من ناحية الحضور الجماهيري والسرعة والقوة في اللعب والتدريب القوي والتفكير داخل الملعب.

وتحدث أشكناني عن مشاركته مع منتخب الشباب في تصفيات كأس آسيا التي أقيمت في سلطنة عمان أخيراً، ووصفها بالتجربة الجميلة والمفيدة بالنسبة له لأنه لم يخض مثل هذه الاختبارات الخارجية من قبل، موضحاً أن الأزرق كان قريباً من التأهل لكن الحظ لم يسعفه، اذ لم يخسر المنتخب اي مباراة في رحلة التصفيات بل فاز في مواجهتين وتعادل في مثلهما لكن ذلك لم يكن كافياً لحجز بطاقة التأهل الى نهائيات كأس آسيا 2020.

