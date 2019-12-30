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81 جواداً وفرساً في «الصيد»


يشهد مضمار سباق الخيل بنادي الصيد والفروسية في 02:30 عصر اليوم منافسات الاجتماع الثالث عشر لهذا الموسم الذي  قيد فيه 81 جوادا  وفرسا من مختلف الدرجات منهم  14 جوادا وفرسا  من المبتدئات تتنافس على كأس الشركة الوطنية للميادين في الشوط السابع  على مسافة 1600 متر كما يتنافس 14 جوادا وفرسا  من مختلف الدرجات على مسافة 1600 متر من اجل الفوز  بكأس نادي مبارك الكبير للفروسية، ويقام الشوط الرابع على مسافة 1800 متر على كأس مركز الجواد العربي (بيت العرب) الذي قيد فيه 11 جوادا وفرسا من الجياد العربية الاصيلة للمبتدئات، والشوط الثالث  للجياد العربية الاصيلة من النتاج المحلي  (دماء مصرية) على كأس «بيت العرب» ايضاً على مسافة 1600م وقيد  فيه 14 جوادا  وفرسا.
وخصص الشوط الثاني   للجياد العربية المختلطة من النتاج المحلي  وقيد فيه ثمانية جياد  والشوط الاول خصص لجياد الثنايا  على مسافة 1200م وقيد فيه تسعة جياد.


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