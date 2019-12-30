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فازت الذلول نجود لسعود الثابت بكأس نادي الهجن بعد تفوقه في السياق الثالث عشر لهذا الموسم المخصص للثنايا ابكار على مسافة 8 كم بعد منافسة مثيرة مع الذلول وديان لزايد العتيبي التي احتلت المركز الثاني والذلول العنود لحامد المري التي جاءت في المركز الثالث. وقدم ربيح العجمي امين سر النادي الكأس الى سعود الثابت وهنأه بالفوز، مشيدا بالتنافس المثير طوال مسافة السباق. وفي بقية السباقات فازت الذلول عسيلة لسعود الثابت أيضا بالشوط الاول على مسافة 8 كم، و«وديان» لزايد العتيبي بالشوط الثاني المخصص للثنايا ابكار على مسافة 6 كم و«عديلة» لراشد المري بالشوط الثالث المخصص للسودانيات، و«شاهين» لعلي المري بالشوط الرابع المخصص للثنيان قعدان و«الميهول» لبدر العتيبي بالشوط الخامس للفحول، و«المتحدة» لمحمد الهاجري بالشوط السادس للجذاع ابكار على مسافة 6 كم.

