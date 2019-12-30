الأولى

فيما يمكن وصفه بأنه خطوة نحو رحيلها عن الحكومة تواجه وزيرة الشؤون موقفا صعبا بعد اعلان نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري عن استلامه استجواباً مقدماً لها من النائب د. عادل الدمخي مع ادراجه في جلسة 7 يناير المقبل. بدوره أعلن النائبان رياض العدساني وعبدالله فهاد تأييدهما ودعمهما الكامل للاستجواب، ولحق بهما النائب محمد هايف الذي اعتبر ان رحيل الوزيرة بات مسألة وقت.

وفي صحيفة الاستجواب اكد الدمخي ان استجواب الوزيرة متصل بالاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات اذ دشنت عهدها الوزاري بالطعن بالنواب حيث إنها قامت بعد أدائها القسم أمام سمو الأمير بالطعن في نواب الأمة والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية واتهامهم بترويج الاشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية.

وبين الدمخي في الصحيفة ان الوزيرة ناقضت ما أقسمت عليه من تأدية أعمالها بالأمانة والصدق، حيث تدعي خلاف الحقيقة والواقع وتزعم أن كل ما يروج عنها كذب واشاعات ومغالطات وكأنها تظن أنها بحذفها مواقعها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع أن تنفي كما تشاء وتكذب الوقائع الثابتة عليها من طعن في اللحمة الخليجية ومهاجمة الدول الخليجية بأنها تسير من جهات خارجية ما يشكل حرجاً لسياسات الدولة الخارجية ومناقضة لتوجهاتها ومساعيها في المصالحة الخليجية.

وعاب الدمخي في صحيفة الاستجواب على توجهات الوزيرة في استحلال البارات والخمور واعتبار الدعوة لشعيرة اسلامية ثابتة لا خلاف عليها وهي شعيرة الحجاب التي قامت بها وزارة الأوقاف هي حملة لشق المجتمع وغيرها من المخالفات ما يشكل مخالفة صريحة للدستور بمادته الثانية: (دين الدولة الاسلام) ومذكرتها التفسيرية الداعية الى الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية بقدر الوسع وقدر الاستطاعة.

وأعرب الدمخي في استجوابه عن الاستغراب من أن تتولى من تحمل هذه الأفكار وغيرها مما فيه تجاوز على قيم وأعراف المجتمع ونصوص الدستور وقوانين الدولة وزارة تهتم بشؤون الأسرة والاعمال الاجتماعية والخيرية.

وعلق الدمخي في الصحيفة على ما اعتبرته الوزيرة مجرد اشاعات ومغالطات ازاء ما وجه لها من انتقادات، حيث اعتبر الاستجواب ذلك حنثا بالقسم وتضليلا للشعب وقلبا للحقائق من جانب الوزيرة.

وقال: ان أغلب ما انتقدت به موثق بتغريدات ثابتة وتسجيلات بالصوت والصورة ومقالات صادرة باسمها في جرائد رسمية ومواقع اخبارية معتمدة رسمياً وليس اشاعات ومغالطات منسوبة اليها كما ادعت، ما يستوجب محاسبتها على اخلالها بمبدأ التعاون بين السلطات وطعنها في ممثلي الشعب وانكار ما هو ثابت عنها من تجاوزها على القيم والأعراف والسياسة العامة للدولة والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.