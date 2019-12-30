الأولى

عصفت باللجنة المالية موجة مفاجئة من الاستقالات حيث قدمت استقالتان متتاليتان من مقرر اللجنة ومن احد اعضائها، وهناك تلويح بالثالثة من قبل رئيستها صفاء الهاشم، بدعوى غياب بقية أعضائها الأربعة عن الاجتماعات.

وفي هذا الصدد قالت الهاشم: سنعد رسالة بخصوص عدم التزام أعضاء اللجنة بالحضور، ما يسبب مشكلة للنصاب وللبت بالمقترحات. وقالت في تصريح لها امس ان الملتزمين بالحضور أنا والمقرر صالح عاشور والدكتور بدر الملا»، مضيفة: فوجئت باستقالة عودة الرويعي.

واشارت الى أن الرسالة التي سيتم توجيهها هي «ان لم يلتزم أعضاء اللجنة بالحضور فسنقدم استقالة جماعية»، مشيرة الى أنها تدق ناقوس الخطر بخصوص اجتماعات اللجان. وأضافت: اليوم جئت رغم المرض وحزنت للغياب، وهذا رابع اجتماع نعقده فرعيا، والمفارقة أن الكل يقاتل من أجل الانضمام الى اللجنة. وقالت أشعر بالأسى والاحباط، فهناك 133 اقتراحا بقانون و16 مشروعا و128 اقتراحا برغبة و64 موضوعا آخر، والمنجز صفر لأنه في كل مرة لا يوجد نصاب، بالاضافة الى تكاليف وردت الينا والى الآن لم ننجز وانتهت مدد البت بها ولا استطيع اتخاذ أي اجراء بسبب النصاب.

بدوره أعلن مقرر اللجنة صالح عاشور استقالته من اللجنة لعدم حضور الأعضاء للمرة الرابعة على التوالي، مضيفا « وبالتالي غلت ّيد اللجنة عن الانجاز وتقديم التقارير.. وفي ظل عدم الانجاز ليس أمامي سوى الاستقالة».

من جانب اخر، أعلن النائب محمد الدلال عن تقدمه مع عدد من النواب باقتراح بقانون جديد خاص بحظر تضارب المصالح، مشيرا الى ان المجلس قدم في السابق قانونا بهذا الخصوص وتم ابطاله من قبل المحكمة الدستورية بسبب عدد من الملاحظات.

وقال الدلال: ان القانون الجديد تمت فيه مراعاة المحكمة الدستورية ورأي الأكاديميين والمتخصصين حتى يكون متوافقا مع الدستور وذلك لضمان عدم تعارض المصالح من قبل اي مسؤول في الدولة.