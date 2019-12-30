الأولى

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ثوابت السياسة الخارجية للبلاد القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، مشددا على احترام الكويت سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية ووحدة أراضيها بما فيها إقليم الأحواز.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه أمس مع السفير الايراني محمد ايراني الذي بحث عددا من اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى ما تردد عن عقد اجتماع في الكويت لعدد من البرلمانيين بشأن موضوع الأحواز. واشار الجارالله الى الاستياء من عقد مثل هذا الاجتماع الذي تم بصفة شخصية من دون الحصول على موافقة الجهات المعنية لافتا الى أن الجهات المعنية باشرت اتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الصدد.

الى ذلك التقى الجارالله سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى البلاد صقر أبوشتال وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.