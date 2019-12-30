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نفت وزيرة المالية وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل أية نية لتخصيص «شركة النقل العام»، وأشارت إلى ان استراتيجية تطوير الشركة للسنوات الخمس المقبلة بلغت كلفتها 926 ألف دينار وليس 1?5 مليون دينار، كما تردد في بعض المواقع.

وقالت الوزيرة في رد على سؤال برلماني، إن زيادات الرواتب أو الترقيات للعاملين في الشركة مرتبطة بالانتهاء من اعتماد الاستراتيجية الخاصة بالتطوير. وأشارت إلى أن عدد مستثمري مراكز ومحطات الباصات يبلغ 79 مستثمراً بعائد شهري قدره 423 ألف دينار، موضحة أنه لا توجد لشركة النقل العام أفضلية للمناقصات الخاصة بالدولة عن الشركات الأخرى. وفيما يتعلق بعقود الصيانة والنقل قالت إن هناك 6 جهات حكومية لديها عقود

مبرمة مع الشركة، موضحة أنه لا نية لتخصيص النقل العام. ولفتت إلى أن إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور اللجان التي تم الحصول عليها عن آخر سنة مالية بتاريخ 31/12/2017 هو مبلغ 40.9 ألف دينار. وأوضحت الوزيرة أن الهيئة العامة للاستثمار وعبر التنسيق مع شركة النقل العام ولجنة الخدمات العامة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة المعنية تسعى لبلورة آلية تنفيذ مقترح مجلس الوزراء نحو تنظيم وإنشاء وتطوير محطات الانتظار الخاصة بمستخدمي حافلات النقل العام، سعياً منه للارتقاء بخدمات قطاع النقل الجماعي لما يمثله من انعكاس للوجه الحضاري للكويت.