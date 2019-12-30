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بغداد - الوكالات: كشفت مصادر برلمانية عراقية امس ان الكتلة الأكبر في مجلس النواب شرعت في بحث سحب اسم مرشحها لرئاسة الحكومة والبحث عن اسماء بديلة يتصدرها ضابط كبير في محاربة الارهاب بالتزامن مع تصاعد حدة الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن الجنوب.. في حين شدد الرئيس العراقي برهم صالح على احترام ارادة الشعب ورفض التدخل الخارجي في الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وقال مصدر نيابي امس ان «تحالف البناء» اكبر كتلة في البرلمان يجري مناقشات واتصالات لحل ازمة المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة مشيرا الى ان التحالف قد توصل الى قرار بسحب ترشيحه لمحافظ البصرة اسعد العيداني للمنصب اثر الرفض الشعبي الواسع له.

واوضح المصدر ان قادة التحالف يتداولون عددا من الأسماء البديلة بينها رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبدالغني الاسدي لكن المحتجين في ساحة التحرير ببغداد سارعوا الى اعلان رفضهم ترشيح الاسدي بسبب انضمامه لكتلة «البناء» ولكونه قائدا عسكريا.

الى ذلك نقلت الرئاسة العراقية في بيان عن صالح قوله خلال لقاء مع السفير الياباني ببغداد ناوفومي هاشيموتو انه يتعين «دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام ارادة الشعب العراقي في الاصلاح ورفض اي تدخل خارجي في السياسة الداخلية».

وكان الرئيس العراقي عاد الى مقر اقامته بقصر السلام في بغداد السبت بعد زيارة استغرقت يومين الى محافظة السليمانية وسط توقعات بان يستأنف الجهود المتعلقة بتكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة المقبلة. ورفض صالح الخميس تكليف العيداني برئاسة الحكومة الجديدة قائلا انه يفضل الاستقالة على تعيين شخص يرفضه المحتجون.

في غضون ذلك واصل مئات العراقيين امس لليوم الثاني على التوالي محاصرة حقل الناصرية النفطي جنوب بغداد الذي توقف الانتاج فيه بينما ما زالت الاحتجاجات تشل العديد من مدن العراق الذي يشهد تظاهرات منذ ثلاثة اشهر. بينما تواصلت امس الاحتجاجات في بغداد وغالبية مدن جنوب العراق، وقام متظاهرون باغلاق جسور وشوارع رئيسة بما في ذلك باطارات سيارات محترقة ما ادى الى استمرار توقف العمل في المؤسسات الحكومية المدارس في عدد كبير منها.