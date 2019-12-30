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القدس المحتلة - الوكالات: كشفت مصادر اسرائيلية ان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تناقش مشروع اتفاق «طويل الأمد» لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وهو ما اعتبرته حركة «فتح» ترسيخا للانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة في حين حذرت الرئاسة الفلسطينية من مخطط اسرائيلي لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة.

وأكدت هيئة البث الاسرائيلي الرسمية «مكان» ان مستشار حكومة نتانياهو لشؤون الأمن مئير بن شبات عرض على اعضاء المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» الخطوط العريضة لاتفاق التسوية الذي تمت بلورته اخيرا مع حركة «حماس» بوساطة مصر. وذكرت الهيئة ان اسرائيل بموجب هذا الاتفاق ستمنح تسهيلات لسكان القطاع مقابل تكثيف «حماس» جهودها بغية منع اطلاق صواريخ من غزة والحد من نطاق «مسيرات العودة» عند حدود القطاع حتى ان يتم وقفها كليا. وقالت القناة الاسرائيلية الـ12 من جهتها ان تقدما كبيرا احرز نحو التوصل الى اتفاق تسوية طويل الأمد منذ اغتيال اسرائيل الشهر الماضي القيادي في حركة «الجهاد الاسلامي» بهاء ابو العطا الذي يعد مسؤولا عن كثير من الهجمات الصاروخية من القطاع.

وأفادت «مكان» والقناة الـ12 بأن وزير الدفاع الاسرائيلي نفتالي بينيت سيطلب من المجلس المصادقة على حجز 150 مليون شيكل (46 مليون دولار) من اموال السلطة الفلسطينية.

في المقابل اعتبرت قيادات حركة «فتح» اي تهدئة طويلة الأمد بين «حماس» واسرائيل «ضربا للمشروع الوطني، ومحاولة لترسيخ الانقسام وفصل غزة عن الضفة الغربية». كما اشارت الى ان الحديث عن التهدئة بالتزامن مع تشديد الخناق على القيادة الفلسطينية يدلل على السعي بأي وسيلة لتمرير «صفقة القرن». محذرة من ان «أميركا واسرائيل تعملان مع «حماس» لاقامة دويلة في غزة».