وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس إدارة جمعية احياء التراث الإسلامي طارق سامي سلطان العيسى وأعضاء مجلس الإدارة.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

من جانب آخر بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا موجة البرد القارس التي اجتاحت بلاده وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا موجة البرد القارس التي اجتاحت بلاده وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.

