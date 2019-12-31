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الجارالله تسلّم رسالتين من قرقاش والعثيمين


التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الكويت صقر الريسي اذ سلم الريسي رسالة خطية موجهة الى الجار الله من وزير الدولة للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش. وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. كما التقى الجارالله في وقت لاحق رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الاسلامي السفير ناصر الزعابي اذ سلم الزعابي الجارالله رسالة خطية موجهة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن العثيمين. حضر اللقاءين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.


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