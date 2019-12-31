وطن النهار

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شكلت وزارة المواصلات فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة م. خلود الشهاب يضم كبار قيادات الوزارة بمشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة.

واوضحت الوزارة انه جاءت فكرة انشاء الفريق بعد صدور القانون رقم 74 لسنة 2019 ونشره في الجريدة الرسمية بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة حيث عرفت المادة الأولى المشروع الصغير او المتوسط بالمعتمد لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيلاً للمادة (19) منه والتي قررت حق الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات العامة ان تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها فيه بدون اذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة ذات الشأن اذا لم تزد قيمة التعاقد على 75 الف دينار دعماً للمنتج المحلي والوطني وأفضلية منتجاته متى ما كان مطابقاً للشروط والمواصفات وحرصت الوزارة على تمثيل الجهات الخارجية في الفريق المشكل للوقوف على لائحة المشروعات المشمولة والمعتمدة لدى الصندوق والهيئة حتى يتسنى معرفتها عند دراسة احتياجات الوزارة في المستقبل.

ويعتبر الفريق الذي تم تشكيله بهذا الشأن من الفرق الأولى على مستوى الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وحرصت وزارة المواصلات ان تكون دائماً سباقة في تفعيل القوانين الصادرة في الجوانب التي تخص الوزارة وستنعقد اولى اجتماعات الفريق مطلع العام الجديد مع ممثلي الجهات الخارجية لتحديد الآلية التي سيعمل بها الفريق خلال الفترة الزمنية المحددة تحقيقاً للأهداف المرجوة منه.

