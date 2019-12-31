أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قائلا:

رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2020 مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وبركة لوطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم فيها السلام والاستقرار في العالم أجمع.

وتنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بالمملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في الأسبوع الماضي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية حيث تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ومذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي لدى الجانبين.

لحظة تاريخية

فإن مجلس الوزراء يعرب عن التقدير البالغ والعظيم للحظة التاريخية بتوقيع البلدين في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم تجسيداً للعلاقات الأخوية المميزة والخاصة التي تؤكد إيمان قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بوحدة الهدف والمصير عبر التاريخ الممتد لسنين من التلاحم والترابط توثقت فيها عرى العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين وإذ يثمن مجلس الوزراء هذا الإنجاز التاريخي ومستوى التعاون والتفاهم والتناغم الكبير بين فرق العمل السياسية والقانونية والفنية من كلا الجانبين وما بذلته من جهود خاصة لتحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين، فإن مجلس الوزراء يتوجه بالتهنئة الخالصة للقيادة السياسية في البلدين وشعبيهما، سائلاً المولى القدير أن تتواصل مسيرة التعاون والبناء لكل ما فيه تحقيق المصالح المشتركة.

ومن جانب آخر، وضمن إطار حرص واهتمام الحكومة على متابعة آلية تشغيل المشروعات الكبيرة، ناقش المجلس آلية تشغيل مدينة الجهراء الطبية، وبهذا الصدد أحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشتركة للتنسيق ومتابعة إجراءات إدارة مدينة الجهراء الطبية، حيث تم التنسيق مع كل من الديوان الأميري ووزارة المالية لدراسة العروض المقدمة من عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل المستشفى، وقد تم الاتفاق على العرض الأفضل والأشمل المقدم من جامعة سيئول الوطنية بما يتناسب مع متطلبات تشغيل وإدارة مستشفى الجهراء الجديد، وعلى أن يكون التعاقد بين حكومتي الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية.

تأبين الثويني

هذا وقد أبَّن مجلس الوزراء المرحوم اللواء عبداللطيف فيصل الثويني الذي انتقل إلى رحمة الله يوم الخميس الماضي، مستذكراً بالتقدير جهوده المخلصة وإنجازاته الوطنية في مختلف المجالات متوجهاً إلى المولى عزوجل بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما وافق مجلس الوزراء على قبول التبرع المقدم من فؤاد محمد ثنيان الغانم لإنشاء مركز متكامل للأشعة المقطعية والصوتية والرنين المغناطيسي ومركز الجراحة والعناية المركزة للأطفال.

وعبر المجلس عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرة الكريمة وما تجسده من قيم أصيله جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في الحرص على العطاء لمصلحة الوطن العزيز.

استجواب الدمخي

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة بالإنابة المرفق به الاستجواب الموجه من العضو د. عادل الدمخي إلى وزير الشؤون الاجتماعية، عملاً بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة.

وقد ناقش مجلس الوزراء المحور الوارد في صحيفة الاستجواب من مختلف الجوانب الدستورية والقانونية ومدى استجابته لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية ذات العلاقة بما تنص عليه من ضوابط وشروط وإجراءات، وإذ يؤكد المجلس بأن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، ليؤكد التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديموقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وتجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولاً وفعلاً بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة.

الساحة الدولية

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة إلى كل من: الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة جراء حادث طريق (بورسعيد - دمياط)، وإلى الرئيس جوكو ويدودو - رئيس جمهورية إندونيسيا جراء حادث سقوط حافلة للركاب جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية، واللذين أسفرا عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، سائلاً المولى عز وجل أن يرحم الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية السعودية والتي أسفرت عن إحباط عملية إرهابية في الدمام مؤخراً، مؤكداً على وقوف الكويت مع شقيقتها السعودية وتأييدها لجميع الإجراءات المتخذة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

من جانب آخر استنكر مجلس الوزراء الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الحوثية على عرض عسكري في منطقة الضالع بالجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي اسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين الأبرياء مجدداً موقف الكويت الرافض للإرهاب.

إدانة واستنكار

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف موقع عسكري في إقليم (سوم) في شمال بوركينا فاسو والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى العسكريين والمدنيين، وكذلك حادثي الطعن قرب معبد في نيويورك وإطلاق نار داخل كنيسة في ولاية تكساس واللذين أسفرا عن إصابة عدد من الأشخاص، إلى جانب التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش في مقديشو يوم السبت الماضي والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من الضحايا القتلى والمصابين، مؤكداً موقف الكويت الثابت في رفض أعمال العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه وأهدافه، والتي تتنافى مع جميع الأديان والقيم والأعراف الإنسانية والتي تستهدف أرواح الآمنين.

ثم عبر المجلس عن عميق الحزن والأسف جراء الإعصار (فانفون) الذي ضرب الفلبين يوم الأربعاء الماضي والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

كما عبر مجلس الوزراء عن تعازيه لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لوفاة نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري قايد صالح مستذكراً دوره البارز في الكفاح من أجل أن تنال الجزائر الأمن والاستقرار، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب مجلس الوزراء عن تعازيه لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة لتحطم طائرة الركاب الكازاخية مؤخراً والذي نجم عن وفاة وإصابة عدد من الركاب.

