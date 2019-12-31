الأولى

أخذت الاستقالات النيابية من اللجان البرلمانية منحى غير عادي، ما ينبىء باحتمالات توسعها، حيث اشار مقرر لجنة الأولويات اسامة الشاهين الى تزايد تلك الموجة اذا لم تتعاون الحكومة مع النواب في عرض اولوياتهم للمناقشة والتصويت.

وقال عقب اجتماع اللجنة امس: من الواجب عرض اولويات المواطنين للتصويت وان يتحمل كل نائب وكل وزير نتيجة تصويته ومسؤوليته السياسية عندما يصوت على زيادة القرض الحسن، وخفض نسبة الاقتطاع من راتب المتقاعدين، وقضايا القروض واستبدال الرواتب، والعفو الشامل، وتعديل قانون الانتخاب. وأضاف الشاهين ان بعض النواب يتبنون وجهة نظر مفادها: لن نناقش امراً داخل البرلمان الا اذا كانت عليه موافقة حكومية مسبقة، متسائلا ما قيمة البرلمان وقيمة التصويت اذا كنت لا تناقش امراً الا اذا سبق للحكومة الموافقة عليه؟

ولفت الى ان اللجنة بحثت قرار المجلس استعجال قوانين مدرجة على جدول الاعمال منها خفض الاستقطاع الشهري للقرض الحسن، وتعديل الاستبدال، وتعديل الشراكة وادارة التحقيقات رغم رفض الحكومة لها. وذكر ان لجنة الاولويات طلبت من النواب تقديم اولوياتهم في مبادرة غير ملزمة للنواب لمعرفة اولوياتهم حيث تقدم 9 نواب ببيان اولوياتهم منهم 6 اتفقوا على ان تعديل قانون الانتخاب له اولوية الصدارة، لافتا الى ان نتائج الانتخابات او العمل النيابي شهد نوعا من انهيار المنظومة الديموقراطية بسبب قانون انتخابي معيب وغير دستوري من وجهة نظري لانه يوصل رأي الأقلية ويغيب رأي الأغلبية ويكرس التفرقة والعمل الفردي ويغيب التنسيق والعمل الجماعي.

وتابع بقوله: ان ما رأيناه من استقالة عدد كبير من اللجنة المالية، لا أستبعد ان تتلوها استقالات اخرى هو نتاج التفرق والتمزق والسيطرة الحكومية على حساب الكتل الشعبية في البرلمان واذا استمرت الحكومة في التعنت ورفض الاولويات فسيزيد عدد الاستقالات والابتعاد عن العمل النيابي لاحساس المواطنين وممثليهم بالسيطرة الحكومية على جدول اعمال المجلس. بدوره اعلن النائب بدر الملا عزمه استقالته من اللجنة المالية بسبب عدم توافر النصاب لأربع جلسات متتالية، معلقا: هذه رسالة «تدل دربها».

من ناحيته قال النائب خالد العتيبي ان فقدان نصاب اللجان بسبب غياب النواب عن الاجتماعات يعود في المقام الأول للتدخل الحكومي في انتخابات اللجان، وما يحدث يؤكد ما ذهبنا اليه وهو ان اللجان عمل نيابي خالص وعلى الحكومة ان تلتزم الحياد ولا تصوت في تشكيل اللجان وتترك الأمر للنواب. من جهته، اوضح النائب عودة الرويعي ان استقالته من اللجنة المالية بسبب انضمامه الى لجنة الميزانيات بعد خلو مقعد الوزير مبارك الحريص، والتزاما بالمادة 45 من اللائحة الداخلية التي تنص على عدم جواز العضوية في اكثر من لجنتين دائمتين.

من جانب اخر، اكد النائب ثامر السويط ان اول تحد امام وزيرة الأشغال والاسكان رنا الفارس هو «التأخير» في انجاز مشاريع الاسكان حيث ان مشروع المطلاع الاسكاني الذي يخص 28288 اسرة بلغ التأخير في العقد الثاني منه 52% الأمر الذي جعل مجموعة من الأهالي يتداعون اليوم للوقوف امام المؤسسة لشرح معاناتهم.