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بغداد - الوكالات: قتل 25 شخصا في ضربات جوية اميركية استهدفت قواعد لفصيل من الحشد الشعبي العراقي ردا على مقتل اميركي في هجوم صاروخي، الأمر الذي اثار غضباً في العراق حيث توعد «الحشد» برد قاس ودعت كتل نيابية الى اقرار تشريع لاخراج القوات الأميركية من البلاد في حين دان المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الاعتداء واكد ان السلطات الرسمية معنية بالرد..... (طالع ص 18).

وشنت القوات الأميركية سلسلة غارات استهدفت منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله، احد ابرز الفصائل في الحشد الشعبي الذي يعد جزءا من القوات العراقية.

واعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر ان الضربات ضد قواعد كتائب حزب الله في العراق وسورية كانت «ناجحة»، ولم يستبعد خطوات اخرى «اذا لزم الأمر من اجل ان نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات او ايران» من ارتكاب اعمال معادية. وقال اسبر انه ناقش في وقت سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب «خيارات اخرى مطروحة» بعد وقوع 11 هجوماً صاروخياً خلال الشهرين الماضيين ضد المصالح الأميركية في العراق.

في المقابل توعد الحشد الشعبي بأن الرد على القوات الأميركية في العراق بعد هذا الهجوم سيكون «قاسيا جدا»، وقالت كتائب حزب الله انها في حالة استنفار وان «المعركة مع اميركا مفتوحة على كل الاحتمالات ولا خيار سوى المواجهة». من جهته، ندد المتحدث باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة،

بـ«انتهاك السيادة العراقية». وقال عبدالكريم خلف المتحدث العسكري باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال «نعتبره انتهاكا للسيادة العراقية وتصعيدا خطيرا يهدد امن العراق والمنطقة» وأشار خلف الى ان عبدالمهدي امر «بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني». بدوره، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في بيان، ان القصف الأميركي «مناف للاتفاقات مع اميركا ومضر بالعراق، وغير مقبول».

في السياق نفسه، رأت جماعة «عصائب اهل الحق» التي جرى الاعلان في المدة الأخيرة عن عقوبات اميركية بحق قياديين فيها، انّ «الوجود العسكري الأميركي صار عبئاً على الدولة العراقية». ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، المدعوم من تحالف «سائرون» الحكومة الى «اتخاذ التدابير اللازمة» لمواجهة الهجمات الأميركية، كما ندد العديد من النواب بالاتفاق العراقي-الاميركي الذي يسمح بوجود قوات اميركية في البلاد.

ودان المرجع الديني الأعلى في العراق، آية الله السيد علي السيستاني، الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع «الحشد الشعبي» العراقي.

ونشر الموقع الرسمي للسيستاني، أمس بيانا صحافيا قال فيه إن «المرجعية الدينية العليا إذ تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعا من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدى الى استشهاد وجرح عدد كبير منهم فإنها تشدد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الرد على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف».

وأضاف البيان أن «السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوة إلى ذلك وللعمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية».

الى ذلك نفت ايران امس الضلوع بأي دور في الهجوم على القوات الاميركية المتمركزة في العراق معتبرة اتهامات واشنطن في هذا الصدد «غير موثقة ولا تستند الى الأدلة».

ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية عن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي قوله «ان الهجوم الاميركي على مواقع قوات الحشد الشعبي في العراق واصفا «يثبت دور واشنطن التخريبي للسلام والاستقرار في المنطقة خاصة في العراق». من جانبه اعتبر الحرس الثوري الايراني ان «الرد والانتقام» حق طبيعي للقوات العراقية.