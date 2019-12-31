الأولى

كشفت النيابة العامة ان وفاة المواطن احمد الظفيري كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقليا بنسبة اكبر من النسبة القاتلة، وأن المتوفى لم يتعرض لأي نوع من التعذيب البدني.

جاء ذلك في تقرير النيابة حول التحقيقات في القضية رقم 2312 لسنة 2019 جنايات المخدرات، 2313 لسنة 2019 حصر المخدرات المتعلقة بوفاة الظفيري اثناء احتجازه بالادارة العامة لمكافحة المخدرات على ذمة القضية المشار اليها والذي وقع عليه كل من مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي د. فهد الدوسري، وعميد كلية الحقوق د. فايز الظفيري ود. محمد الفوال من كلية الطب. واعلنت تحقيقات النيابة انه بعد سؤال شهود الواقعة والطبيب المعالج للمتوفى وتقرير الطب الشرعي وتحريات الشرطة ومراجعات كاميرات المراقبة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات، تبين ان المتوفى لم يتعرض لأي نوع من انواع التعذيب البدني وأن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقليا بنسبة تجاوزت النسبة القاتلة، ما ادى الى فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول المادة المؤثرة عقليا.

وانتهت النيابة الى ثبوت تعاطي المتوفى مادة مؤثرة عقليا وحفظ التحقيق نهائيا ضده لانقضاء الدعوى الجزائية بوفاته.

وكشفت التحقيقات انه سبق اتهام الظفيري في قضية حيازة مواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي وصدور حكم نهائي بالادانة.

من جهة مختلفة، قال رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في وفاة الظفيري محمد الدلال ان لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من مجلس الأمة بشأن الظروف المحيطة بوفاة المواطن احمد الظفيري رحمه الله. قامت بدعوة اسرة المتوفى بهدف سماع وجهة نظرهم فيما يتعلق بالموضوع بالاضافة الى توجيه كتب رسمية لطلب تقرير لجنة التحقيق التي شكلت من قبل وزارة الداخلية وكل المرفقات التي تم النظر فيها.

وتابع كما سيتم توجيه كتب اخرى لمعرفة مصير القضايا المنظورة في النيابة العامة والبيانات والمعلومات التي تتعلق بالنظم واللوائح الخاصة بعمليات القبض والاحتجاز والتحقيق ومدى توافقها مع الدستور ومواثيق حقوق الانسان والتوصيات البرلمانية. وقال الدلال: كما اتفقت اللجنة على استكمال اجراءاتها الاسبوع القادم لاستكمال التحقيق وجمع كل الاطراف ذات الصلة بما فيهم وزير الداخلية وقيادات الوزارة المختصة بالتحقيق والطب الشرعي.