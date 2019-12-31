وطن النهار

بحث رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أول من أمس الأحد مع كل من وزير التربية والتعليم العالي د. سعود الحربي ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح الموضوعات المشتركة ذات الصلة بالشأن الرقابي.

ونقل بيان صحافي صادر عن ديوان المحاسبة عن الشايع عقب استقباله للوزيرين تأكيده خلال اللقاء أهمية العمل على محاربة الفساد لتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وحمايتها.

وذكر البيان انه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون مع كل من وزارتي التربية والصحة فيما يتعلق بالقضايا والملاحظات العالقة لكل من الجهتين وايجاد الحلول المناسبة لتلك القضايا لضمان عدم تكرارها مستقبلا وتحقيقا لمبدأ «شركاء ورقباء».

