وطن النهار

نفذ فريق مركز صيانة الطوارئ التابع لقطاع المشاريع بالتعاون مع ادارة النظافة العامة في فرع بلدية محافظة العاصمة جوله ميدانية واسعة النطاق استهدفت منطقة اسواق المباركية والمرافق والممتلكات العامة بالمنطقة لتعزيز توجهات البلدية في ابراز الجانب الجمالي من خلال رفع مستوى النظافة بالمنطقة والتصدي لجميع التجاوزات التي اقامها بعض اصحاب المطاعم على املاك الدولة.

وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية المحافظة مشعل العازمي الذي ترأس الجولة بمشاركة مراقب النظافة العامة بالانابة صلاح الفرحان ومسؤول النوبة (أ) في مركز صيانة الطوارئ التابع لقطاع المشاريع م. حسن الكندري وعددا من المفتشين بنظافة العاصمة وموظفي النوبة (أ) بمركز صيانة الطوارئ بقطاع المشاريع بأن الجولة انطلقت في تمام الساعة السابعة مساء واستمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة، أسفرت عن تحرير 4 مخالفات لاستغلال المساحة قبل الحصول على ترخيص من البلدية، تحرير مخالفة لانتهاء الترخيص، تحرير مخالفة لعدم التقيد بقواعد النظافة العامة فضلا عن رفع ونقل حمولة شاحنتين من الأنقاض والمخلفات.

وأكد العازمي مواصلة حملات التنظيف ورفع الأنقاض من مختلف الشوارع والميادين العامة بالمحافظة للحفاظ على المنظر الحضاري والجمالي للعاصمة بشكل عام والتأكد من التزام اصحاب المحال بشروط التراخيص الخاصة باستغلال المساحات الواقعة امام المحال، مؤكدا ان المفتشين بالادارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة واشغالات الطرق لتحقيق انسيابية الحركة بالمنطقة بما يحقق المصلحة العامة.

ووجه العازمي فريق العمل بالادارة الى زيادة عدد الحاويات في منطقة المباركية لتتناسب مع كمية المخلفات والأنقاض للمحافظة على جمالية الأسواق خاصة وانها تعتبر من الأسواق التراثية ويرتادها العديد من الزوار من مختلف الأقطار.

وبدوره اكد مسؤول النوبة (أ) في مركز صيانة الطوارئ التابع لقطاع المشاريع م. حسن الكندري ان الفريق يسعى دائما الى المحافظة على جمالية الساحات والأسواق العامة من خلال تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة والمتواصلة والتي يتم تنظيمها مع مختلف الجهات الرقابية في محافظة العاصمة حسب طبيعة التجاوزات التي يتم رصدها في المنطقة.

وأشار الكندري الى ان الهدف من الجولات الميدانية التي ينفذها فريق مركز صيانة الطوارئ التابع لقطاع المشاريع ليس تحرير المخالفات بقدر ما يكون المحافظة على النظافة العامة في الساحات والأسواق العامة والتصدي للانتهاكات والتجاوزات التي يقدم عليها بعض اصحاب المحلات في منطقة المباركية.

