وطن النهار

انتقد عضو المجلس البلدي م. حمود عقلة العنزي التعديلات المطروحة على قانون البلدية باعتبارها لا تؤدي الى اصلاح او تطوير حقيقي لبلدية الكويت يتناسب مع التحديات الجديدة المتعلقة ببناء الكويت.

وقال العنزي في تصريح صحافي ان التعديلات تعاملت فقط مع جزئيات متعلقة بمثالب القانون 33 لسنة 2016 ولا تستحق مجهود المضي فيها لانها لا تتبنى رؤية اصلاحية شاملة لأوضاع البلدية.

وأضاف بأن البلدية مؤسسة مهمة وعريقة كان من الممكن ان تكون مؤسسة قوية تعتمد على نفسها ولكن بسبب القيود القانونية والكيان القانوني للبلدية اظهرت البلدية وكأنها جهة ملحقة بالوزارة تعتمد بشكل شبه كامل على الايرادات الحكومية ما يجعل كل مشاريع تطويرها مقيدا بما يتوفر من اعتمادات مالية من وزارة المالية على الرغم ان البلدية حققت مؤخراً كثيرا من التطوير في تسريع بعض اجراءاتها وميكنة بعض اعمالها لكن جهود التطوير مقيدة بالاعتمادات المالية الحكومية وضوابط واشتراطات الكادر الوظيفي الحكومي لديوان الخدمة المدنية الامر الذي اعاق كثيرا من قدرة البلدية على المواكبة والتطور السريع المطلوب كما ان مصاريف بلدية الكويت تمثل عبئا ماليا ضخما على ميزانية الدولة بالرغم من امكانيات البلدية الكبيرة والفرص الاقتصادية المتوفرة لتنمية ايرادات البلدية وتحقيق استدامة لايراداتها ونشاطها.

وذكر العنزي ان عدم ارتباط بلدية الكويت بالنشاط الاقتصادي العمراني واعتمادها شبه الكامل على الدعم الحكومي، تسبب في عدم مواكبة التشريعات البلدية ولوائح البناء للاحتياجات الكبيرة والمتنوعة للتطور العمراني ومع ندرة توفر الأراضي اصبح هناك تباطئ في النشاط الاقتصادي العقاري وهدر فرصة ممكن استغلالها من بلدية الكويت والمطورين العقاريين معاً لتحقيق شراكة تنشط الاقتصاد الوطني، مطالبا بان تكون تعديلات قانون البلدية تعكس رؤية اصلاحية حقيقية تترجم رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، اصبح من الملزم اجراء اصلاح شامل وحقيقي لبلدية الكويت باعتباره الجهة الحكومية المؤثر على توفير الأراضي واستعمالاتها وتنظيم التطوير العمراني والحضري.

