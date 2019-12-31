وطن النهار

قال مدير جامعة الكويت د. حسين الانصاري ان معرض التصميم الهندسي الـ37 يضم 107 مشروعات من مختلف أقسام كلية الهندسة والبترول يطرح من خلالها رؤية للمستقبل وكيفية توظيفها كخبرات تطبيقية وعملية.

واضاف الانصاري في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المعرض الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان بعض المشروعات المقدمة تعد مشروعات تنموية قابلة للتطبيق وتبين مدى اهتمام جامعة الكويت بتحفيز الإبداع لدى الطلبة للخروج بأفضل ما لديهم من أفكار ومواهب تهيئهم للانخراط في سوق العمل.

واشاد بالمهندسين والمهندسات الشباب المشاركين في المعرض والبالغ عددهم 440 لطرحهم أفكار «متميزة تبين رؤيتهم كمهندسين في المستقبل».

وبدوره رحب القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول الدكتور رائد بورسلي في كلمة له خلال الافتتاح بأولياء الأمور شاكرا إياهم على جهودهم ودعمهم لأبنائهم حتى وصلوا الى هذه المرحلة من الإنجاز.

وقال بورسلي إن ضيوف الشرف الحقيقيين في هذا الحفل هم الطلاب والطالبات من أصحاب المشاريع الهندسية الذين يرون اليوم ثمرة جهدهم تتمثل بتقدير وإعجاب المجتمع بثمرة هذا التعليم ومشاريع التخرج بتنوعها ومستواها العالي، معربا عن امنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية.

من جهته اكد مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د. دعيج الركيبي في كلمة مماثلة اهمية معرض التصميم الهندسي «كونه يقام على مبدأ الابتكار وتحفيزا للمهندسين والمهندسات».

واوضح أن الابتكار يبدأ بفكرة والمشروع عبارة عن فكرة تخلق فريق عمل مشيرا إلى انه المعرض الذي يضم ابتكارات تلخص سنوات الدراسة بجودة المشاريع المقدمة من 440 مهندسا ومهندسة.

ويستمر المعرض لمدة يومين بمركز الشيخ جابر الأحمد وبتنظيم من مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.

وحضر الحفل نيابة عن الغانم رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس.

