وطن النهار

كشفت النيابة العامة ان وفاة المواطن أحمد الظفيري كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقليا بنسبة أكبر من النسبة القاتلة، وأن المتوفى لم يتعرض لأي نوع من التعذيب البدني. جاء ذلك في تقرير النيابة حول التحقيقات في القضية رقم 2312 لسنة 2019 جنايات المخدرات، 2313 لسنة 2019 حصر المخدرات المتعلقة بوفاة أحمد الظفيري أثناء احتجازه بالإدارة العامة ‏لمكافحة المخدرات على ذمة القضية المشار إليها والذي وقع عليه كل من مدير عام الادارة العامة للتحقيقيات اللواء حقوقي د. فهد الدوسري، عميد كلية الحقوق د.فايز الظفيري ود. محمد الفوال من كلية الطب. واعلنت تحقيقات النيابة عبر سؤال شهود الواقعة والطبيب المعالج للمتوفى وتقرير الطب الشرعي وتحريات الشرطة ومراجعات كاميرات المراقبة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات‏، أن المتوفى لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب البدني وأن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقليا ‏بنسبة تجاوزت النسبة القاتلة، ما أدى إلى فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول المادة المؤثرة عقليا. كما انتهت النيابة العامة ‏إلى ثبوت تعاطي المتوفى مادة مؤثرة عقليا وحفظ التحقيق نهائيا ضده لانقضاء الدعوة الجزائية بوفاته.

وكشفت التحقيقات انه سبق اتهام الظفيري في قضية حيازة مواد مؤثرة ‏عقليا بقصد الاتجار والتعاطي وصدور حكم نهائي بالإدانة.

وفيما يلي نص تقرير اللجنة المحايدة المشكلة للتحقيق في القضية:

قال تعالى

(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم)

البقرة (???)

إعمالا للقرار الوزاري رقم ????/???? و الصادر بتاريخ ????/??/??

بشان التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن احمد محمد ابراهيم الظفيري.

فقد قامت اللجنة في الفترة من يوم الاحد ????/??/?? حتى يوم الخميس ????/??/?? بعقد عدة اجتماعات استمعت خلالها الى روايات ذوي العلاقة من رجال الأمن. و كذا معاينة جثمان المتوفى وقراءة التقارير الطبية ذات العلاقة بالوفاة بالإضافة لمعاينة موقع الوفاة ومشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وعلى ضوء ما ترتب على تلك الاجراءات فقد رفعت اللجنة تقريرها الى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم السبت الموافق ?? ديسمبر ????.

وإعمالا للقرار الوزاري رقم ???? لسنة ???? والصادر بتاريخ رقم (????/?? ????/??/?? بشان القضية جنايات مبارك الكبير تود اللجنة أن تؤكد بأنها باشرت أعمالها والتي انحصرت مهمتها طبقا لقرار تشكيلها في بيان ظروف وملابسات وفاة المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري يرحمه الله من جهة صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها رجال الشرطة في القبض على المذكور وتفتيشه واحالته لجهة الاختصاص وحجزه في النظارة وفيما اذا كانت هذه الإجراءات أصابت صحيح القانون الإجرائي الجزائي من عدمه أو كان هناك مساس بسلامة جسم المقبوض عليه أثناء احتجازه تسبب في حدوث الوفاة الأمر الذي يثير مسؤوليتهم الجزائية وعلاقة السببية بين تلك الأفعال والنتيجة المتمثلة في الوفاة، هذا محل بحث اللجنة دون أن يكون لها الحق في تجاوز هذا الاطار في تحديد المسؤولية الجزائية لجميع أطراف الواقعة من غير رجال الشرطة بوزارة الداخلية كون التحقيق الجنائي معقود أصلا للنيابة العامة كسلطة اتهام فهي من تكيف الوقائع، واستدعاء من له علاقة بالواقعة من خارج وزارة الداخلية وتقيم سند الاتهام بإثارة مسؤوليتهم الجزائية إن كان له محل قيد ووصفا وتستبعده ممن تشاء حسب ما توصلت إليه من تحقيقات، وبلا شك أن هذا المسلك يحقق ضمانات عديدة لجهة التحقيق الإدارية كونها ليست سلطة اتهام بعدم تعارض أعمالها وما تقرره في تحديد نطاق المسؤولية الجزائية وبيان شخوصها مع ما تقرره النيابة العامة سلطة التحقيق المختصة في هذا الصدد.

الأمر الذي يجعل سلطة التحقيق الإدارية تقف عند تلك الحدود فقط في بيان مسلك رجال الشرطة المختصين بالواقعة من تاريخ القبض على المتوفى حتى اعلان وفاته ومدى توافقه مع قانون الإجراءات الجزائية أو مخالفته له وعلاقة السببية بين ذلك المسلك والوفاة وهذا والذي تضمنه التقرير النهائي للجنة وتنفيذا للقرار الوزاري المذكور أعلاه فقد نظمت اللجنة جداول أعمالها والتي تضمنت عقدها عدة اجتماعات أسفرت عما يلي:

أولاً: تؤكد اللجنة على صحة إجراءات استيقاف المتوفى يرحمه الله والقبض عليه وتفتيشه من قبل ضابط وافراد قوة سرية المهام الخاصة التابعة لمحافظة مبارك الكبير لقيام حالة من حالات الجريمة المشهودة طبقا لأحكام المواد (43، 49، 52، 54، 56 ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ثانيا: ثبت للجنة عدم المساس بالمتوفى أو المساس بسلامة جسده خلافا للقانون منذ القبض عليه حتى استلامه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد احضار تقرير طبي أولي وفق ما تقرر بالبند رقم (4) وأدخل على اثر ذلك نظارة الموقوفين ونقله الى النظارة رقم (?) في تمام الساعة2:50 فجر يوم الأربعاء ????/??/?? ثم اخرج منها بناء على طلبه لضيق المكان وكثرة الموقوفين ونقله الى النظارة رقم (4) الأقل عدداً من الموقوفين في تمام الساعة 3 :36 فجر يوم الأربعاء ????/??/?? حتى ساعة نومه والى لحظة اعلان وفاته في يوم الأربعاء الموافق ????/??/?? في تمام الساعة ??:?? ظهرا.

ثالثا: انتهت اللجنة بعد تمام تحقيقاتها حول ظروف وملابسات وفاة المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري الى نتيجة مفادها: أن وفاة المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري نتجت عن الأسباب المذكورة في تقرير إدارة الطب الشرعي، وإدارة المختبرات الجنائية، وتؤكد اللجنة عدم وجود أية إصابات على عموم الجثة تسببت بالوفاة على غير ذلك.

رابعا: أصدرت اللجنة عدة توصيات خاصة بذات الموضوع تم رفعها لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

