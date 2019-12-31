وطن النهار

قضت محكمة الجنح ببراءة حارسي أمن بمنتجع شهير من تهمة الاعتداء بالضرب على مجموعة شباب بعد محاولتهم الدخول عنوة. وتتلخص وقائع القضية في أن مجموعة من الشباب حاولوا الدخول لمنتجع شهير ومخالفة القوانين المتبعة ما دعا الى حدوث شجار مع حارسي الامن و على اثر ذلك سجلت قضية تبادل والاعتداء بالضرب وإحداث اصابة ضد الحارسين. وحضر المحامي جراح هادي العنزي عن المتهمين وتمسك بطلب البراءة تأسيسا على كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب المجني عليهم وتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي المنصوص عليها بصحيح القانون وأن قرينة البراءة في المتهمين، ويبقى هذا الأصل حتى تثبت في صورة قاطعة وجازمة لادانتهما، مطالباً باعمال نصوص قانون الجزاء في حق مجموعة الشباب لقيامهم بالتعدي على الحارسين أثناء عملهم . وعليه قضت المحكمة ببراءة حارسي الامن من الاتهام المنسوب اليهما والقضاء بتغريم الشباب المعتدين.