loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

البراءة لحارس أمن منتجع من الاعتداء على شباب

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

قضت محكمة الجنح ببراءة حارسي أمن بمنتجع شهير من تهمة الاعتداء بالضرب على مجموعة شباب بعد محاولتهم الدخول عنوة. وتتلخص وقائع القضية في أن مجموعة من الشباب حاولوا الدخول لمنتجع شهير ومخالفة القوانين المتبعة ما دعا الى حدوث شجار مع حارسي الامن و على اثر ذلك سجلت قضية تبادل والاعتداء بالضرب وإحداث اصابة ضد الحارسين. وحضر المحامي جراح هادي العنزي عن المتهمين وتمسك بطلب البراءة تأسيسا على كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب المجني عليهم  وتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي المنصوص عليها بصحيح القانون وأن قرينة البراءة في المتهمين، ويبقى هذا الأصل حتى تثبت في صورة قاطعة وجازمة لادانتهما، مطالباً باعمال نصوص قانون الجزاء في حق مجموعة الشباب لقيامهم بالتعدي على الحارسين أثناء عملهم . وعليه قضت المحكمة ببراءة حارسي الامن من الاتهام المنسوب اليهما والقضاء بتغريم الشباب المعتدين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة