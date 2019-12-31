وطن النهار

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة اول درجة القاضي بتغريم «حداق» 5 آلاف دينار والقضاء مجددا ببراءته من الصيد داخل جون الكويت عبر شباك غير قانونية. وكان قد اسند للمتهم أنه قام بالصيد داخل منطقة جون الكويت وهي من الاماكن التي يحظر فيها صيد جميع الكائنات البحرية باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة، وقاد سفينة صيد بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة وقام باستعمال أدوات الصيد «شباك» غير مصرح بها. وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهدت به الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأنه في يوم الواقعة واثناء قيام المفتش البيئي بجولة تفتيشية في منطقة جون الكويت شاهد المتهم ومجهولين يقومون بالصيد بواسطة شباك غير قانونية وهي عدة ليخ نايلون احادي الشعيرات، وعليه قام بالتوجه إليهم وطلب هوياتهم فقرروا له بأنهم لا يحملون هويات وأنهم سيحضرون الى المركز ورفض المتهم تسليم عدة الصيد كما قرر بأن المتهم ومرافقيه لم يحضروا الى المركز وعليه قام بتحرير مخالفة للمتهم بعد استخراج هويته من مخالفات سابقة.