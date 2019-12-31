وطن النهار

تحت رعاية وحضور مدير عام مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي اللواء ركن د. محمد رافع الديحاني، اختتم بالقيادة التنسيقية البرنامج التدريبي اعداد الخطط الأمنية رقم 4، والذي شارك فيه 16 ضابطاً من القطاعات ذات الاختصاص منهم 12ضابطاً من وزارة الداخلية مثلهم من الحرس الوطني وضابطان من الإدارة العامة للإطفاء.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2019-2020، والتي تم اعدادها بناءً على تعليمات قائد القيادة التنسيقية وكيل وزارة الداخلية بتفعيل العمل الأمني المشترك بين الجهات العسكرية «وزارة الدفاع وزارة الداخلية الحرس الوطني - الإدارة العامة للإطفاء». وفي الختام قام اللواء ركن الديحاني بتوزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج التدريبي.

